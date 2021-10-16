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В Северной Корее высказались об "Игре в кальмара"

Мария Каткова
35 минут назад

В Северной Корее высказались о сериале "Игра в кальмара". Рецензию на шоу опубликовало официальное северокорейское медиа Arirang. Об этом сообщает издание TMZ.

В Северной Корее высказались об "Игре в кальмара"
Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"Кадр из сериала "Игра в кальмара"

В TMZ привели выдержки из статьи о южнокорейском сериале. Так, журналисты из Северной Кореи заявили, что шоу "разоблачает реалии капиталистической культуры в Южной Корее", а также рассказывает об "обществе неравенства, где к людям относятся как к пешкам богачей".

В статье также сообщается, что сериал помогает людям осознать "печальную действительность", происходящую в Южной Корее. Там люди должны вступать в крайнюю конкуренцию, из-за которой страдает человечность.

Ранее видеосервис Netflix завил о том, что "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории компании. На тот момент он преодолел отметку в 111 миллионов просмотров, которая продолжает расти.

Сериалы,Netflix,
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