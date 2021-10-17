Как сложилась судьба актеров сериала "Универ"

13 лет назад вышла первая серия сериала "Универ". Как сложилась судьба актеров после окончания съемок?

Фото: Кадр из сериала "Универ" Кадр из сериала "Универ"

Самую первую серию сериала “Универ” зрители увидели в 2008 году. Сериал стал культовым и собрал огромное количество фанатов. За 13 лет большинство актеров поменялось, сюжет и само общежитие тоже. А как сложилась жизнь актеров после завершения проекта?

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Мария Кожевникова

Алла

New-magazine.ru

Мария Кожевникова приобрела популярность именно после съемок в сериале. Долгое время ее воспринимали как Аллочку из “Универа”. Однако это ей дало возможность попробовать свои силы в других, более серьезных проектах: “Кремлевские курсанты”, “Духless”, “Темный мир” и т.д. Также она вела политическую деятельность с 2011 по 2016 год, вступив в “Единую Россию”. Кожевникова нашла свое призвание в материнстве – актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым и воспитывает троих сыновей.

Валентина Рубцова

Таня

New-magazine.ru

После “Универа” Валентину с ее сериальным парнем (супругом) Андреем Гайдуляном позвали сниматься в сериале “Саша Таня”. Стоит отметить, что Рубцова больше особо не появлялась на телеэкранах, став актрисой одной роли. Актриса живет в Сочи. У нее есть дочь София, которой пять лет. Валя ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и делится своими успехами с поклонниками.

Андрей Гайдулян

Саша

New-magazine.ru

Для Гайдуляна судьба подготовила непростое испытание. Шесть лет назад актер узнал, что у него рак лимфатических узлов. На тот момент молодой человек состоял в отношениях с девушкой по имени Диана, которая поддерживала его весь сложный путь до выздоровления и победы над болезнью. Вскоре пара рассталась, но ненадолго. В сентябре 2016 года Андрей осуществил свою мечту и сделал Диану своей женой. Правда, потом их ждал развод. Известно, что сейчас Гайдулян снова в отношениях.

Виталий Гогунский

Кузя

New-magazine.ru

“Шняга шняжная, жизнь общажная”, – все знают эти строки и могут запросто подпеть. Именно Гогунскому досталась роль доброго, но несмышленого Кузи. Молодой человек также снимался в продолжении сериала – “Универ. Новая общага”. Однако вскоре решил уйти. В карьере Виталия стало тихо, но он попытался устроить ее на телевидении. У Виталия Гогунского есть дочь Милана, которая в свои 10 лет настоящая звезда. С мамой девочки актер дважды расходился и теперь экс-супруги публично решают свои семейные проблемы.

Алексей Гаврилов

Гоша

New-magazine.ru

Стоит отметить, что Алексей попал в сериал по случайности, придя на кастинг за компанию с Гогунским. Благодаря роли Гоши, молодой человек приобрел популярность. После его ждало множество интересных предложений, на которые он охотно соглашался. Также Гаврилов появлялся в “Саше Тане”, но вскоре решил покинуть проект, заявив, что его герой противоречит жизненным принципам Алексея. В 2014 году парень встретил свою судьбу – Марину. Они вместе преподавали йогу в Таиланде, а в 2015 поженились.

Арарат Кещян

Майкл

New-magazine.ru

Арарат прошел весь путь от начала “Универа” до конца “Универ. Новая общага”. Это единственный актер, который ни разу не покидал проект. Также, мужчина принимал участие в “Саша Таня”. Актер продолжает сниматься в кино, ведет радиопередачу “Зверская работа”, а также программу “Не ФАКТ”. Помимо этого, Кещян успевает быть примерным семьянином.

Лариса Баранова

Лиля

New-magazine.ru

Лариса пришла на проект не сразу. Начала свой путь с “Универа” и закончила в сериале “Саша Таня”, ведь она стала настоящей подружкой для героини Валентины Рубцовой. Стоит отметить, что девушка продолжает вести актерскую деятельность, но похоже, что ярче роли Лили девушке пока не доставалось.

Анна Хилькевич

Маша

New-magazine.ru

Героиня Анны – Маша, очень похожа на Аллочку из “Универа”. Так как Кожевникова не снималась в “Универ. Новая общага”, ее прототипом стала именно Хилькевич. Девушка снимается в фильмах с 17 лет, поэтому ее фильмография достаточно обширна. Но в последние годы Аня все-таки больше времени уделяет семье – супругу и дочкам. Кстати, младшую дочь она назвала в честь своей героини Маши.

Станислав Ярушин

Антон

New-magazine.ru

Станислав сыграл безответственного сына олигарха, который любит тусовки. В жизни же, все наоборот. Более серьезные роли мужчина сыграл в фильме “Цвет нации”. Помимо этого, Ярушин примерный семьянин и любящий муж, отец.

Настасья Самбурская

Кристина

New-magazine.ru

О строптивой Настасье Самбурской знают все. Девушка подалась в певицы и теперь исполняет собственные хиты в жанре шансон. До “Универ. Новая общага” девушка играла в театре на Малой Бронной. Актриса разносторонняя личность, поэтому и роли ей доставались разные. Во время съемок в сериале Настасья брала на себя еще несколько проектов. Сейчас же, скорее всего, Самбурская больше знаменита как блогер.

Анна Кузина

Яна

New-magazine.ru

Анна Кузина еще до “Универ. Новая общага” была узнаваемой актрисой. Правда, больше у себя на родине в Украине. Но после “Универа” девушка полюбилась и в России. Ее часто можно увидеть в различных телесериалах и фильмах.

Александр Стекольников

Валя

New-magazine.ru