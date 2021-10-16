Короче некуда: 5 сериалов с эпизодами по 10 минут

Уследить за всеми новинками сериальной индустрии невозможно — особенно если шоу состоит из нескольких сезонов, а каждая серия идет более часа.

Фото: Кадр из сериала «Семейный брак» Кадр из сериала «Семейный брак»

«Рамблер» собрал короткие сериалы, которые можно осилить за один обеденный перерыв.

«Самая опасная игра» (2020)

Длина эпизода: 7 минут

Кадр из сериала «Самая опасная игра»

Американский веб-сериал с Кристофом Вальцом («Бесславные ублюдки») и Лиамом Хемсвортом («Голодные игры») в главных ролях. Простой парень из Детройта Додж Тайнс принимает участие в жестокой игре, чтобы выиграть деньги для беременной жены. Додж умирает от рака мозга, и опасная игра — единственный шанс обеспечить будущего ребенка.

«Любовь. Смерть. Роботы» (2019 — 2021)

Длина эпизода: 8—15 минут

Кадр из сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Научно-фантастические анимационные короткометражки о космосе, искусственном интеллекте, будущем и, конечно, о роботах.

«Семейный брак» (2019)

Длина эпизода: 10 минут

Кадр из сериала «Семейный брак»

Лондонская пара находится на грани развода. Раз в неделю они встречаются в пабе рядом с офисом психотерапевта и обсуждают семейные проблемы, детей, цели, музыку и все на свете.

«Десятиминутные истории» (2009)

Длина эпизода: 10 минут

Кадр из сериала «Десятиминутные истории»

Британские рождественские эпизоды о любви, дружбе и семье. Особенность сериала — актеры не произносят ни слова. В главной роли — двенадцатый «Доктор Кто» Питер Капальди.

«Частота Кирлиана» (2017)

Длина эпизода: 9 минут

Кадр из сериала «Частота Кирлиана»