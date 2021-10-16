Короче некуда: 5 сериалов с эпизодами по 10 минут

Уследить за всеми новинками сериальной индустрии невозможно — особенно если шоу состоит из нескольких сезонов, а каждая серия идет более часа.
«Рамблер» собрал короткие сериалы, которые можно осилить за один обеденный перерыв.
Длина эпизода: 7 минут
Американский веб-сериал с Кристофом Вальцом («Бесславные ублюдки») и Лиамом Хемсвортом («Голодные игры») в главных ролях. Простой парень из Детройта Додж Тайнс принимает участие в жестокой игре, чтобы выиграть деньги для беременной жены. Додж умирает от рака мозга, и опасная игра — единственный шанс обеспечить будущего ребенка.
Длина эпизода: 8—15 минут
Научно-фантастические анимационные короткометражки о космосе, искусственном интеллекте, будущем и, конечно, о роботах.
Длина эпизода: 10 минут
Лондонская пара находится на грани развода. Раз в неделю они встречаются в пабе рядом с офисом психотерапевта и обсуждают семейные проблемы, детей, цели, музыку и все на свете.
Длина эпизода: 10 минут
Британские рождественские эпизоды о любви, дружбе и семье. Особенность сериала — актеры не произносят ни слова. В главной роли — двенадцатый «Доктор Кто» Питер Капальди.
Длина эпизода: 9 минут
Сериал рассказывает о радиостанции, которая вещает только ночью из маленького городка в глубине провинции Буэнос-Айреса. Каждый день там происходят всевозможные жуткие и сверхъестественные события.