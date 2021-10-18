C кого списаны главные персонажи «Бандитского Петербурга»

В 2000 году на канале НТВ начал выходить сериал «Бандитский Петербург», ставший сверхпопулярным у российских зрителей — как и мелодия «Город, которого нет», написанная Игорем Корнелюком. Рассказываем, кто был автором сценария, как в съемках участвовали бандиты и сколько зарабатывали исполнители главных ролей.
Под заголовком «Бандитский Петербург» выходил цикл статей криминального репортера Андрея Баконина об организованной преступности города. Журналист, работавший под псевдонимом Андрей Константинов, возглавлял Агентство журналистских расследований, исследовал историю криминала и читал лекции на журфаке, а также писал популярные остросюжетные романы.
Первым экранизировать Константинова захотел режиссер Валерий Огородников. По его просьбе журналист написал сценарий по своим романам «Адвокат» и «Адвокат 2», но денег на съемки не нашлось. Через какое-то время права на экранизацию у Огородникова выкупил режиссер Владимир Бортко. Вместе с Константиновым они доработали уже существующий материал, вдобавок был дописан сценарий по роману «Журналист 2».
Первый «Журналист» не имел отношения к сериалу: он был посвящен работе главного героя военным переводчиком. Главного героя обоих «Журналистов» Андрея Обнорского Константинов списал с самого себя: он окончил Восточный факультет Ленинградского университета и работал в Южном Йемене и Ливии, а потом ушел в криминальную журналистику.
В роли журналиста Обнорского автор сценария видел только Александра Домогарова, но ему пришлось отстаивать актера перед режиссером: Бортко неожиданно для многих видел в этой роли Дмитрия Нагиева. Они заключили сделку: Обнорского играет Домогаров, но Катю тогда — Ольга Дроздова, которую Константинов не видел в роли роковой женщины. У Кати был прототип, но в сценарии героиня изображена более хитрой и опасной, чем реальная женщина.
После выхода первой части под названием «Барон» разразился скандал. По сюжету журналист Обнорский узнает от старого вора, что из Эрмитажа давным-давно похищена ценная картина, а в самом музее висит копия, и это не единственная копия в музее. Это вызвало негодование у директора Эрмитажа, он обвинил Константинова в очернительстве и выступил с громким опровержением в СМИ. Завязку сюжета взяли из жизни: в 1985 году сумасшедший посетитель музея выплеснул серную кислоту на «Данаю» Рембрандта, и картина 12 лет находилась на реставрации.
У Барона из первой части сериала был прототип — вор в законе Юрий Алексеев по прозвищу Горбатый. Он хорошо знал антиквариат и «работал» именно по нему, а кличку получил за то, что менял внешность, имитировал горб и пускал милицию по ложному следу. Горбатый участвовал в громких антикварных делах, но при этом активно препятствовал вывозу предметов искусства за рубеж. Во время последнего тюремного срока вор дал интервью Константинову и даже рассказал о тайнах запасников Эрмитажа. На его роль режиссер хотел взять Олега Ефремова, но актер не смог играть по состоянию здоровья, и Бароном стал Кирилл Лавров.
С реального персонажа был списан и зловещий Антибиотик — крестный отец питерского преступного мира Виктор Павлович Говоров. Есть несколько версий того, кто это, но Константинов хранит тайну: «Прототип Антибиотика был одним из самых серьезных людей в Петербурге, и не назову я его только потому, что дружили с ним и артисты, и чиновники самого высокого ранга». Зато известно, что образ авторитета по имени Гурген связан с фигурой Отари Квантришвили.
На роль Антибиотика без проб приглашали Михаила Ульянова, но тот не мог сниматься, и тогда все так же без проб утвердили Льва Борисова. Антибиотик стал главным и самым ярким персонажем в фильмографии актера. Лев Борисов старался сыграть его так, чтобы в этом герое — олицетворении зла — чувствовались душа и совесть. Актер не ожидал, что после выхода сериала он станет кумиром бандитов всей России: к нему подходили, благодарили, просили автографы и предлагали услуги.
В «Бандитском Петербурге» снимались и спортсмены, и охранники, и сами бандиты. У Константинова было множество знакомых в криминальных кругах, и они с удовольствием приезжали участвовать в эпизодах и массовке: развлечься, создать нужную атмосферу, а кое-где и проконсультировать актеров. Ольга Дроздова очень волновалась перед съемкой драки в тюрьме: ее соперницей должна была быть девица с криминальным прошлым. В назначенный час та не приехала, и актриса с облегчением «подралась» с ассистенткой режиссера.
Ради экономии «Бандитский Петербург» снимали на видеопленку — она давала меньшую четкость изображения, зато стоила гораздо дешевле. Дублей почти не делали: не зря режиссер тщательно подбирал опытную команду. При этом актеры снимались за копейки — например, исполнитель роли второго плана Олег Басилашвили получал 100 долларов за съемочный день. Исполнитель главной роли Дмитрий Певцов в день зарабатывал 300 долларов, и они с Арменом Джигарханяном были одними из самых высокооплачиваемых актеров.
Музыку к сериалу создал композитор Игорь Корнелюк. Владимир Бортко попросил его писать как для мелодрамы. Режиссер говорил, что это не сериал, а «длинное кино», причем не криминальное, а про любовь. После «Бандитского Петербурга» песня «Город, которого нет» стала так популярна, что вокруг нее постоянно была шумиха: автора обвиняли в плагиате, звукозаписывающая компания судилась за саундтрек с создателями мелодий для мобильников, а фигурист Евгений Плющенко сделал под эту музыку произвольную программу.
К третьей части «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко переключился на подготовку к съемкам «Мастера и Маргариты», и режиссером «Краха Антибиотика» стал Виктор Сергеев. Работа пошла не столь слаженно, половины актеров в новом сюжете уже не было, а в разгар съемок сериал покинула и Ольга Дроздова: на площадке актрису покусала собака, и после лечения она не вернулась. После выхода третьей части интерес к сериалу стал ослабевать, а Константинов был так недоволен этой работой, что снял свое имя из титров.