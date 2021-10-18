Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 71.17EUR 82.46BRENT 84.14
Войти в почту

«Сезон последний, увы»: Кравченко рассказала о «Сватах»

Мира Маркина
1 час назад

Актриса Татьяна Кравченко ответила на самые популярные вопросы зрителей о сериале «Сваты». Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.

«Сезон последний, увы»: Кравченко рассказала о «Сватах»
Фото: @tatyana_eduardovna.kravchenko@tatyana_eduardovna.kravchenko

«Ответы на самые популярные вопросы! 1. Точной даты выхода «Сватов» пока нет. 2. Трейлер «Сваты-7» выпущен телеканалом «1+1» (Украина). 3. Да, сезон последний. Увы. 4. Да, страница моя, официальная, галочку ждем второй месяц. 5. Всех люблю», — написала актриса.

Седьмая часть «Сватов» была доснята минувшим летом в Грузии. Режиссер Андрей Яковлев ранее заявил, что она станет последней.

Пока фанатам сериала не раскрыли его точную дату выхода. В интернете появились слухи, что премьера состоится 1 ноября. Однако актеры опровергают эту информацию. В конце сентября Федор Добронравов заявил, что не знает, когда на экранах появятся новые «Сваты»:

«Мне на данный момент известно о выходе «Сватов-7» не больше, чем вам. Пока точно не известно, когда они выйдут на экраны. Я был бы счастлив, если «Сваты-7» вышли в ноябре, как об этом недавно сказала Олеся Железняк. Но я, если честно, сомневаюсь».

Что посмотреть тем, кому нравятся «Сваты», — в материале «Рамблера».

Сериалы,1+1,Олеся Железняк,Татьяна Кравченко,Андрей Яковлев,Федор Добронравов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители