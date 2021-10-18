«Сезон последний, увы»: Кравченко рассказала о «Сватах»

«Мне на данный момент известно о выходе «Сватов-7» не больше, чем вам. Пока точно не известно, когда они выйдут на экраны. Я был бы счастлив, если «Сваты-7» вышли в ноябре, как об этом недавно сказала Олеся Железняк. Но я, если честно, сомневаюсь».