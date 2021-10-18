«Сезон последний, увы»: Кравченко рассказала о «Сватах»

Актриса Татьяна Кравченко ответила на самые популярные вопросы зрителей о сериале «Сваты». Она опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте.
«Ответы на самые популярные вопросы! 1. Точной даты выхода «Сватов» пока нет. 2. Трейлер «Сваты-7» выпущен телеканалом «1+1» (Украина). 3. Да, сезон последний. Увы. 4. Да, страница моя, официальная, галочку ждем второй месяц. 5. Всех люблю», — написала актриса.
Седьмая часть «Сватов» была доснята минувшим летом в Грузии. Режиссер Андрей Яковлев ранее заявил, что она станет последней.
Пока фанатам сериала не раскрыли его точную дату выхода. В интернете появились слухи, что премьера состоится 1 ноября. Однако актеры опровергают эту информацию. В конце сентября Федор Добронравов заявил, что не знает, когда на экранах появятся новые «Сваты»:
«Мне на данный момент известно о выходе «Сватов-7» не больше, чем вам. Пока точно не известно, когда они выйдут на экраны. Я был бы счастлив, если «Сваты-7» вышли в ноябре, как об этом недавно сказала Олеся Железняк. Но я, если честно, сомневаюсь».
Что посмотреть тем, кому нравятся «Сваты», — в материале «Рамблера».