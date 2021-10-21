10 лучших сериалов о жизни в СССР

Хоть Страны Советов нет на карте уже 30 лет, многие до сих пор с трепетом о нем вспоминают. Предлагаем и вам окунуться в ностальгию за просмотром этих сериалов. Все они отличаются качественным сюжетом, хорошо подобранными декорациями и талантливой игрой актеров. Поэтому даже те, кто родился уже после распада Союза, легко смогут прочувствовать атмосферу тех дней.

Фото: Кадр из сериала «Таинственная страсть» Кадр из сериала «Таинственная страсть»

«Заступники», 2020 год

Видео дня

В основу сценария «Заступников» легли книги известного советского адвоката Дины Каминской. В разное время ей приходилось работать с самыми громкими и сложными делами: актриса, обвиняемая в убийстве, подпольный миллионер, люди, подозреваемые в шпионаже… Это лишь малая часть клиентов Каминской.

В своих книгах она подробно рассказала, как работала система правосудия в Советском Союзе, как собирались доказательства, на основе чего выносились приговоры и т.д. Сценаристы рассказали о самых ярких делах Каминской. Сериал держит в напряжении начиная с самой первой минуты, вплоть до самого конца.

«Магомаев», 2020 год

Некоторые зрители высказали мнение о том, что «нарисованная» авторами сериала картинка получилась слишком «праздничной и нарядной». Несмотря на это, «Магомаева» можно смело рекомендовать к просмотру. Сериал рассказывает о жизни талантливого певца, его первой встрече с Тамарой Синявской и о том, как любовь умеет преодолевать все препятствия.

Кадр из сериала «Магомаев»

Примечательно, что режиссеры использовали некоторые документальные кадры из жизни Муслима Магомаева. Благодаря этому, сериал получился еще более аутентичным и замечательно передает атмосферу жизни советских людей.

«Обратная сторона Луны», 2012 год

В центре сюжета старший лейтенант полиции Михаил Соловьев. Он вот уже несколько лет пытается арестовать опасного преступника. Но по трагическому стечению обстоятельств Михаил попадает в ДТП. Когда же он приходит в себя, то выясняет, что вернулся в 1979 год. Мужчина пытается адаптироваться к обстоятельствам, работая советским милиционером и прилежно выполняя обязанности отца.

Параллельно же Соловьев пытается выяснить, что с ним произошло и как он оказался в прошлом. Сюжет настолько интересный и нетривиальный, что, посмотрев хоть одну серию «Обратной стороны луны», вы уже не сможете оторваться.

«Оттепель», 2013 год

«Оттепель» называют одним из лучших российских сериалов XXI века, притом что сам он рассказывает о событиях 1960 х годов. В центре сюжета молодой талантливый оператор Виктор Хрусталев и его друг-сценарист Костя. При трагических обстоятельствах последний погибает. А Виктор находит среди его вещей очень интересный и действительно достойный сценарий, который затем захочет экранизировать.

«Оттепель» не рассказывает об оттепели, как о политическом периоде истории СССР. Скорее он повествует о жизни людей, культуре и обществе того времени. Особое внимание создатели сериала уделили декорациям, деталям и музыкальному сопровождению. Поэтому все зрители с легкостью смогут проникнуться советской атмосферой.

«Оптимисты», 2017 год

И снова период хрущевской оттепели. В центре сюжета молодые, амбициозные советские дипломаты, которые искренне верят, что своими действиями смогут укрепить безопасность и благосостояние страны. Основная их цель — разоблачение американских шпионов и помощь в урегулировании Карибского кризиса. Но при этом дипломаты не забывают и про личную жизнь. Любовная линия в сериале получилась яркая и интригующая. Стоит отметить, что сериал не документальный, а художественный. Поэтому здесь важно не придираться к деталям, а просто наслаждаться приятной картинкой и интересным сюжетом.

«Восьмидесятые», 2011 год

«Восьмидесятые» — позитивный сериал, который повествует о жизни простого советского парня Вани Смирнова. Разворачиваются события в 1986 году: Перестройка уже началась, но Советский Союз все еще существует. А вот интернета, смартфонов и даже гипермаркетов пока нет. Все бегали к друг другу в гости, пили воду из-под крана, беспечно оставляли ключ под ковриком, дружили, делились секретами, плакали, влюблялись… И все это на фоне аутентичных советских декораций, душевных песен и давно забытых телепрограмм.

«Фарца», 2015 год

«Фарца» — российская криминальная драма, которая рассказывает историю четырех закадычных друзей. Однажды один из них попадает в неприятную ситуацию. Парень задолжал крупную сумму серьезным бандитам и теперь они требуют срочно вернуть долг. Чтобы помочь другу, ребята решаются на отчаянный и смелый шаг — они становятся фарцовщиками и спекулянтами.

Кадр из сериала «Фарца»

«Фарца» — один из первых российских сериалов, который купила онлайн-площадка Netflix. Он позволяет в полной мере ощутить дух бурлящих 60 х, проникнуться атмосферой тех времен, но при этом и не заставляет скучать при просмотре. А все потому, что каждый день в жизни четырех товарищей происходят непредсказуемые и порой экстремальные события.

«Красная королева», 2015 год

Сериал «Красная королева» частично основан на биографии известной советской манекенщицы Регины Збарской, которую называли «советской Софи Лорен». Женщина смогла добиться огромных успехов в своем деле и даже заслужила признание на Западе. Однако ее жизнь за пределами подиума и модных показов была далеко не такой радужной…

Душещипательная мелодрама в деталях повествует о том, какую цену на самом деле пришлось заплатить Регине Збарской, чтобы о ней заговорили во всем мире. Сериал может похвастаться не только захватывающим сюжетом, но и невероятными декорациями, нарядами и общем стилем кадра, поэтому любителям красивой картинки он точно придется по душе.

«Деньги», 2016 год

Сериал рассказывает историю талантливого ученого Алексея Баранникова и его любящей невесты Людмилы. В жизни влюбленных наступают тяжелые времена. Гений тщетно пытается запатентовать свои изобретения, но в очередной раз сталкивается с отказом. А на плечи его верной спутницы ложатся все бытовые заботы. Ко всему прочему Алексей становится свидетелем убийства…

Отчаявшись, ученый решается на смелый и опасный шаг, который в одночасье может изменить их серую и унылую жизнь и сделать его успешным. Чем обернется эта афера и получит ли Алексей заслуженное признание — как раз об этом и рассказывает сериал «Деньги».

«Таинственная страсть», 2016 год