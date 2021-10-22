«Унизительное зверство»: за что ругают «Игру в кальмара»

«Игра в кальмара» — официально самый популярный сериал Netflix. За премьерный месяц корейское шоу об игре на выживание посмотрели более 111 млн зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара» Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Критики оставили в основном благоприятные отзывы. Оценка сериала на портале IMDb составляет 8, 2/10 на основе 226 тысяч оценок, на сайте «Кинопоиск» — 7, 6/10 на основе 84 тысяч оценок.

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Меньшая часть зрителей посчитала сериал переоцененным, некачественным и недостойным своей популярности. «Рамблер» собрал мнения и отзывы людей, которым не понравилась нашумевшая «Игра в кальмара».

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Предсказуемость

Главный недостаток, на который указали недовольные зрители, — предсказуемость сюжета. Аудитории не понравилось, что типичный злодей вел себя как типичный злодей, типичный герой — как типичный герой.

Также многие отметили, что жанр «игры на выживание» — не нов, и непонятно, как оказался в топе Netflix. «Игру в кальмара» сравнили с «Королевской битвой», (Япония), «Голодными играми» (США) и прошлогодним боевиком со схожим сюжетом «Алиса в Пограничье».

@IAmRightAndYouReWrong: «Предсказуемо и переоценено. Раздутое шоу для подростков. Не доверяйте другим отзывам».

@irfaanenator: «Игры и исходы предсказуемы. Человек, которого выставляют плохим парнем, на самом деле не плохой парень — просто он разбирался в игре лучше, чем остальные идиоты».

Нехватка глубины

Зрителям не понравилось, что интересные истории остались «висеть» в воздухе, так и не раскрыв свой полный потенциал. Игры оказались действительно детскими, характеры героев — поверхностными, а сюжетные повороты — ожидаемыми.

@sapojnikov.egor2016: «Увидели ли мы обещанные игры на самом деле? Всего пара из всех испытаний, которые пришлось пройти героям, действительно требовали от игроков продумывания хотя бы минимальной стратегии <...> При этом последние два испытания вовсе не имеют ничего общего с играми. Таким образом, интересная идея осталась по большей части нереализованной».

@Михаил Ребров: «Цель создателей понятна, зритель должен начать сопереживать героям, но в дальнейшем, чувства страха за жизнь персонажа просто не создается, ведь один игрок грустный, просто потому что грустный, другой злой, просто потому что он должен быть злым. Я не отрицаю, в любом произведении у персонажей есть архетипы, но здесь у них нет никакой глубины, поэтому воспринимаются они, как болванчики.

Дальше идут совершенно глупые сюжетные повороты ради того, чтобы просто удивить зрителя. Нет, они не добавляют глубины миру, герой просто на протяжении серии водил героя за нос, чтобы потом сказать: ’БАМ, не ждали? ’. Следом идут совершенно нелогичные действия со стороны организаторов игр. Они говорят: ’У нас все игроки равны’, а далее идет игра, в которой все зависит исключительно от удачи конкретного человека».

Растянутость

Шоу состоит из 9 эпизодов длиной от 32 до 50 минут. Зрители посчитали, что восьмичасовую историю можно было сделать короче, и это бы не повлияло сюжет. Кроме того, аудитории не понравилось, что какие-то линии повествования — например, про двух братьев — добавили непонятно зачем.

@Alexssk: «Мне постоянно приходилось проматывать долгие и нудные диалоги персонажей, в лучших сериальных традициях пустопорожняя болтовня и длительное фиксирование эмоций и реакций нужны исключительно для растягивания хронометража. Можно было вырезать в каждой серии по 15-20 минут и содержание бы не изменилось ни на грамм. По две трети каждой серии нас мучают экспозицией, по 3-4 раза разжевывают одно и тоже. Что вы тут нам раскрываете? Тут разве есть особо интересные проработанные персонажи?».

@patrickfilbeck: «В сценарии столько же дырок, сколько в швейцарском сыре, а сюжетные линии нераскрыты».

Главный герой

Персонаж, которого поставили в центр повествования, — сорокалетний Сон Ки Хун под номером 456. Герой вступает в игру, чтобы погасить долги, которые он набрал из-за увлечения азартными играми. Его цель — вернуть к себе дочь и обеспечить ей финансовый комфорт.

Зрители не увидели в очаровательном неудачнике себя и посчитали, что его поведение нелогично и непоследовательно.

@Алексеева Екатерина: «Главный герой — самый спорный персонаж. Он врун, вор и абсолютно инфантильный человек. В нем сложно найти что-то, за что его стоит уважать. В сериале в принципе сложно найти героев, с которыми можно было бы себя ассоциировать, они все слишком неоднозначные».

@hdsimmons: «Главный герой абсолютно бесполезен и ведет себя как Джерри Льюис [американский комедийный актер — прим. Ред. ] на кислоте! За переигрывание и бессмысленные диалоги я бы поставил ноль».

Насилие

Наконец, части зрителей не пришлось по душе, что в сериале с детскими играми довольно много убийств, крови и насилия.

@punjabilion: «Очень тревожит гротескное насилие. Плохая игра, плохая история <...> Просто жалкое, очень тревожное шоу, со всем гротескным насилием и плохим финалом. Главный герой вернулся только за деньгами, он знал, что для победы другие должны умереть. Но теперь он не хочет тратить деньги и не терпит убийств — за обоими зайцами не погонишься!!!».

@ReviewingFilms: «Беспричинное насилие. И мы удивляемся, почему мир находится в том состоянии, в котором он находится. Унизительное зверство, сопоставляющее бездушное убийство с веселой музыкой. Ужасно».

@patrickfilbeck: «Продюсеры и создатели сериала делают вид, что рассказывают притчу о богатстве, беспринципности, жадности к деньгам и, в конечном итоге, моральную историю об этике, человечности и гуманизме, но нацелены на целевую группу, которая не нацелена на их темы. Вместо этого шоу будет продвигать целевая группа, очарованной садизмом, безжалостностью и неизмеримым богатством жестокой азартной игры. Последний эпизод впечатляюще подчеркивает эту нелепость. Здесь происходит игра двойных стандартов, а также чистая жадность к деньгам».