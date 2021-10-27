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«Доктор Надежда». Премьера на Dомашнем!

Партнерский материал
1 час назад

15 ноября в 19.00 на телеканале Dомашний состоится премьера долгожданного продолжения сериала «Женский доктор». Новый сезон главной медицинской мелодрамы называется «Доктор Надежда». В главной роли – актриса Анастасия Панина.

«Доктор Надежда». Премьера на Dомашнем
Фото: Кадр из сериала «Доктор Надежда»Кадр из сериала «Доктор Надежда»

Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом – главные герои – неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план – в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику…

В продолжении сериала зрители снова встретятся с любимыми героями прошлого сезона – Александром Родионовым, Игорем Гордеевым, Кариной, Ритой Андреевной, неунывающими Квитко, а также познакомятся с новыми врачами-хирургами – Надеждой Павловой, Андреем Смирновым, Алексеем Стрелецким и другими героями.

Кадр из сериала «Доктор Надежда»

Одной из основных линий нового сезона станет история нового врача клиники Надежды Павловой, талантливого хирурга с неустроенной личной жизнью. Героине предстоит пройти сложный путь, обрести уверенность в себе, раскрыть свой талант, заслужить прощение дочери и встретить настоящую любовь.

Зрители получат ответы на все вопросы: кто из наших любимых героев будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии? Какое отделение больницы окажется в центре сюжета? Будем ли мы наблюдать, как молодые родители Оля и Саша наслаждаются семейной идиллией, или появление ребенка станет для них тяжелым испытанием? Да и вообще, можно ли будет вновь записаться на прием к доктору Родионову? Или властный Игорь Ильич пригласит других специалистов, и они выйдут на первый план? И кто станет настоящим мужчиной мечты прекрасной Надежды Павловой?

«ДОКТОР НАДЕЖДА»

Премьера на Dомашнем!

15 ноября в 19.00 по будням!

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