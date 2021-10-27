«Доктор Надежда». Премьера на Dомашнем!

Зрители получат ответы на все вопросы: кто из наших любимых героев будет приглашен на новое место работы, а кто по-прежнему останется в клинике репродуктологии? Какое отделение больницы окажется в центре сюжета? Будем ли мы наблюдать, как молодые родители Оля и Саша наслаждаются семейной идиллией, или появление ребенка станет для них тяжелым испытанием? Да и вообще, можно ли будет вновь записаться на прием к доктору Родионову? Или властный Игорь Ильич пригласит других специалистов, и они выйдут на первый план? И кто станет настоящим мужчиной мечты прекрасной Надежды Павловой?