Что посмотреть, если вам надоел сериал "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" произвел настоящий фурор в мире кино. Он стал не только самым популярным на Netflix, но и собрал миллионы поклонников по всему миру. Теперь люди одеваются как персонажи из сериала, подражают им и даже играют в то, что предлагают сценаристы.
В мире получилось настоящее помешательство, теперь "Игра в кальмара" звучит буквально из каждого утюга, и если раньше многим было интересно, что же это за проект, то теперь люди от него просто устали из-за того, что его слишком много. "Рамблер" предлагает вам посмотреть другие фильмы и сериалы про выживание, которые понравятся тем, кто устал от "Игры в кальмара".
В 2020 году на российские экраны вышел довольно провокационный проект, который сейчас можно назвать "Игрой в кальмара" в российских реалиях. История рассказывает о 16 людях, которые прилетают на съемки телевизионного проекта "Выживший". Им ничего неизвестно о концепции шоу и о заданиях, а вместе с ними на съемках находятся известные люди. Герои знают, что будут бороться за денежный приз в один миллион евро, а отдадут его тому, кто сможет выжить и "остаться человеком".
Однако на следующий день после съемок начинают происходить странные вещи: съемочная группа исчезает вместе с ведущим, а участникам не сообщают ни о каких заданиях.
Фильм был снять по одноименному роману писательницы Сьюзен Коллинз и получил большой успех у зрителей. Сюжет рассказывает утопический сценарий, который может произойти в будущем в одной из стран. После Гражданской войны устанавливается диктатура. Страна Панем разделена на 12 дистриктов, каждый из которых отвечает за определенные полезные ископаемые или сельское хозяйство.
В память о бунте для всех жителей были введены Голодные игры — жестокие соревнования, куда отбирают детей от 12 до 18 лет — по двое из каждого дистрикта. Со временем эти соревнования превратились в развлекательное шоу, несмотря на то, что там умирают дети. У фильма есть еще три части, и все они смотрятся на одном дыхании.
Еще один довольно удачный проект, рассказывающий о людях, работающих в магазине для взрослых. Сотрудники магазина оказываются заперты на 12 этаже своего офиса в бизнес-центре. Внезапно в их комнатах включаются телевизоры, через которые с ними связываются злоумышленники, которые называют себя "мамой" и "папой". Они хотят сыграть с ними в игру, чтобы те выпололи задания. В противном случае злодеи обещают взорвать их офис. На протяжении игры вскрываются новые подробности о каждом из тех, кто оказался заперт в офисе. Они вынуждены признаться в собственных грехах и раскаяться.
Франшиза состоит из нескольких частей фильма и одного сериала. Психологический триллер-антиутопия рассказывает о явлении, которое было создано после сильного экономического кризиса в США. Правительство страны, которое в фильме называют "Новыми Отцами-основателями США" ввело Судную ночь — время суток с 7 вечера до 9 утра следующего дня, когда вся преступность и убийства остается безнаказанной. Экстренные службы все это время приостанавливают работу. Считается, что такая практика помогает гражданам выпустить пар. Один фильм рассказывает про одну из судный ночей.
Психологический триллер рассказывает о восьми кандидатах, которые пытаются устроиться на работу в крупную фармакологическую компанию. Они прошли другие испытания и теперь должны ответить на экзамен. Их собирают в одной комнате и говорят, что они должны ответить на один единственный вопрос, а после интервьюер удаляется оттуда. В закрытом пространстве конкуренция и отсутствие информации приводит к тому, что все собравшиеся решают, что для победы нужно устранить других конкурентов.