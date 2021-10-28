Что посмотреть, если вам надоел сериал "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" произвел настоящий фурор в мире кино. Он стал не только самым популярным на Netflix, но и собрал миллионы поклонников по всему миру. Теперь люди одеваются как персонажи из сериала, подражают им и даже играют в то, что предлагают сценаристы.

Фото: Кадр из сериала "Игра на выживание" Кадр из сериала "Игра на выживание"

В мире получилось настоящее помешательство, теперь "Игра в кальмара" звучит буквально из каждого утюга, и если раньше многим было интересно, что же это за проект, то теперь люди от него просто устали из-за того, что его слишком много. "Рамблер" предлагает вам посмотреть другие фильмы и сериалы про выживание, которые понравятся тем, кто устал от "Игры в кальмара".

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"Игра на выживание" (2020)

В 2020 году на российские экраны вышел довольно провокационный проект, который сейчас можно назвать "Игрой в кальмара" в российских реалиях. История рассказывает о 16 людях, которые прилетают на съемки телевизионного проекта "Выживший". Им ничего неизвестно о концепции шоу и о заданиях, а вместе с ними на съемках находятся известные люди. Герои знают, что будут бороться за денежный приз в один миллион евро, а отдадут его тому, кто сможет выжить и "остаться человеком".

Однако на следующий день после съемок начинают происходить странные вещи: съемочная группа исчезает вместе с ведущим, а участникам не сообщают ни о каких заданиях.

"Голодные игры" (2012)

Кадр из фильма "Голодные игры"

Фильм был снять по одноименному роману писательницы Сьюзен Коллинз и получил большой успех у зрителей. Сюжет рассказывает утопический сценарий, который может произойти в будущем в одной из стран. После Гражданской войны устанавливается диктатура. Страна Панем разделена на 12 дистриктов, каждый из которых отвечает за определенные полезные ископаемые или сельское хозяйство.

В память о бунте для всех жителей были введены Голодные игры — жестокие соревнования, куда отбирают детей от 12 до 18 лет — по двое из каждого дистрикта. Со временем эти соревнования превратились в развлекательное шоу, несмотря на то, что там умирают дети. У фильма есть еще три части, и все они смотрятся на одном дыхании.

"Колл-центр" (2020)

Кадр из сериала "Колл-центр"

Еще один довольно удачный проект, рассказывающий о людях, работающих в магазине для взрослых. Сотрудники магазина оказываются заперты на 12 этаже своего офиса в бизнес-центре. Внезапно в их комнатах включаются телевизоры, через которые с ними связываются злоумышленники, которые называют себя "мамой" и "папой". Они хотят сыграть с ними в игру, чтобы те выпололи задания. В противном случае злодеи обещают взорвать их офис. На протяжении игры вскрываются новые подробности о каждом из тех, кто оказался заперт в офисе. Они вынуждены признаться в собственных грехах и раскаяться.

"Судная ночь" (2013)

Кадр из фильма "Судная ночь"

Франшиза состоит из нескольких частей фильма и одного сериала. Психологический триллер-антиутопия рассказывает о явлении, которое было создано после сильного экономического кризиса в США. Правительство страны, которое в фильме называют "Новыми Отцами-основателями США" ввело Судную ночь — время суток с 7 вечера до 9 утра следующего дня, когда вся преступность и убийства остается безнаказанной. Экстренные службы все это время приостанавливают работу. Считается, что такая практика помогает гражданам выпустить пар. Один фильм рассказывает про одну из судный ночей.

"Экзамен" (2009)

Кадр из фильма "Экзамен"