Чтобы быть в теме: сериалы, которые обсуждает весь мир

Про «Игру в кальмара» говорят буквально все, однако не только этот проект влюбил в себя миллионы зрителей. «Рамблер» собрал сериалы, которые сейчас обсуждает весь мир.

Фото: Кадр из сериала "Ты" Кадр из сериала "Ты"

«Тед Лассо»

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В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Основание»

Фантастический сериал о будущем, в котором люди живут за пределами Земли. Однако Галактическая империя может рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. Тогда он создает организацию «Основание», миссия которой восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений. Сериал снял по мотивам одноименного цикла романов Айзека Азимова.

Кадр из сериала "Основание"

«Уборщица. История матери-одиночки»

Пронзительная драма о нищете, насилии, отчаянии и воле к жизни. По сюжету мать-одиночка устраивается работать уборщицей, чтобы прокормить ребенка и обеспечить ему лучшее будущее. В главной роли – Маргарет Куэлли. Отметим, проект остался в тени успеха «Игры в кальмара», однако ничуть ему не проигрывает.

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

«Кликбейт»

Детективный триллер (всего 8 эпизодов) о семьянине Нике Брюэре, который оказывается в центре зловещего киберпреступления. Теперь его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит и почему. Проект высоко оценили как зрители, так и критики. Кстати, главную роль в сериале исполнил актер Эдриан Гренье – многим он известен по фильму «Дьявол носит Prada», в котором он сыграл бойфренда Андреа (она же новая помощница Миранды Пристли).

Кадр из сериала "Кликбейт"

«Ты»

Третий сезон сериала подвинул с первого места южнокорейскую «Игру в кальмара». Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Декстер»

Премьера девятого (и последнего) сезона сериала о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, состоится 8 ноября 2021 года. Поклонники уже находятся на низком старте и ждут выхода первого эпизода, пока пересматривая предыдущие.

Напомним, «Декстер» сериал о серийном убийце, который вершит собственное правосудие. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.

Кадр из сериала "Декстер"

«Зов ада»

Южнокорейский проект, которому пророчат колоссальный успех. По сюжету некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят загадочные существа и утаскивают их в ад. Лидер набирающего популярность культа считает происходящее божественным откровением. Премьера долгожданного сериала, который может подвинуть «Игру в кальмара», состоится 19 ноября 2021 года.