Захватывающие сериалы, которых хватит на все нерабочие дни

Два брата борются с нечистой силой, роботы жестоко мстят людям, а мать драконов пытается вернуть престол, который принадлежит ей по праву: «Рамблер» собрал сериалы, сезонов которых хватит на все нерабочие дни.
Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.
Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.
Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.
Кстати, премьера девятого (и последнего) сезона сериала о серийном убийце, который вершит собственное правосудие, состоится 8 ноября 2021 года.
Остросюжетный шпионский сериал о специальном подразделении полиции в Балтиморе, сотрудники которого охотятся за преступниками с помощью средств аудио- и видео-наблюдения.
Умирающий учитель химии начинает изготавливать запрещенные вещества вместе с бывшим учеником, когда-то из-за него исключенным из школы, ради благополучия семьи. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с самым высоким рейтингом.
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».
В парке развлечений «Мир дикого Запада» специальные андроиды, которые как две капли воды похожи на живых людей, выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и свободу действий. Если робота убили – его починят, сотрут память и снова вернут в строй. Однако, оказалось, что не все роботы теряют память...
В центре сюжета – обычная девушка по имени Пайпер Чепмен, которую сажают в тюрьму на 15 месяцев из-за ошибок прошлого (из-за мимолетных отношений с крупным наркоторговцем). В новых реалиях ей придется познакомиться с местными порядками, нравами и приспособиться к совершенно другой жизни.
Кстати, в первую неделю трансляции сериал собрал больше зрителей на Netflix, чем «Карточный домик» или «Замедленное развитие».
Каждый новый сезон – новая хоррор-история (здесь и про проклятый дом, и про психушку, и про цирк уродов – вся классика ужастиков). Интересно, красиво и серий хватит не на одну неделю.
Фантастический сериал о братьях Винчестерах, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле, расследуют паранормальные явления и сражаются с порождениями зла: демонами, вампирами, призраками и другими.