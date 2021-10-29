Захватывающие сериалы, которых хватит на все нерабочие дни

Два брата борются с нечистой силой, роботы жестоко мстят людям, а мать драконов пытается вернуть престол, который принадлежит ей по праву: «Рамблер» собрал сериалы, сезонов которых хватит на все нерабочие дни.

Фото: Кадр из сериала "Мир дикого запада" Кадр из сериала "Мир дикого запада"

«Игра престолов»

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Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Как избежать наказание за убийство»

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Декстер»

Сериал о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.

Кстати, премьера девятого (и последнего) сезона сериала о серийном убийце, который вершит собственное правосудие, состоится 8 ноября 2021 года.

Кадр из сериала "Декстер"

«Прослушка»

Остросюжетный шпионский сериал о специальном подразделении полиции в Балтиморе, сотрудники которого охотятся за преступниками с помощью средств аудио- и видео-наблюдения.

Кадр из сериала "Прослушка"

«Во все тяжкие»

Умирающий учитель химии начинает изготавливать запрещенные вещества вместе с бывшим учеником, когда-то из-за него исключенным из школы, ради благополучия семьи. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с самым высоким рейтингом.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Корона»

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала «Корона»

«Мир дикого запада»

В парке развлечений «Мир дикого Запада» специальные андроиды, которые как две капли воды похожи на живых людей, выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и свободу действий. Если робота убили – его починят, сотрут память и снова вернут в строй. Однако, оказалось, что не все роботы теряют память...

Кадр из сериала "Мир дикого запада"

«Оранжевый – хит сезона»

В центре сюжета – обычная девушка по имени Пайпер Чепмен, которую сажают в тюрьму на 15 месяцев из-за ошибок прошлого (из-за мимолетных отношений с крупным наркоторговцем). В новых реалиях ей придется познакомиться с местными порядками, нравами и приспособиться к совершенно другой жизни.

Кстати, в первую неделю трансляции сериал собрал больше зрителей на Netflix, чем «Карточный домик» или «Замедленное развитие».

Кадр из сериала "Оранжевый - хит сезона"

«Американская история ужасов»

Каждый новый сезон – новая хоррор-история (здесь и про проклятый дом, и про психушку, и про цирк уродов – вся классика ужастиков). Интересно, красиво и серий хватит не на одну неделю.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Сверхъестественное»

Фантастический сериал о братьях Винчестерах, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле, расследуют паранормальные явления и сражаются с порождениями зла: демонами, вампирами, призраками и другими.