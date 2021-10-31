Под маской талисмана университета скрывается серийный убийца, супруги переезжают в старые особняк, в котором сталкиваются с местными «жителями»: «Рамблер» собрал мистические сериалы, которые заставят вас визжать от ужаса.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Призраки дома на холме»

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Драматический ужастик от Netflix, события которого разворачиваются в начале 90-х в многодетной семье. Супруги переезжают в старый особняк в лесу, планируя его отремонтировать и выгодно продать, но в первую же ночь сталкиваются с местными «жителями».

Кадр из сериала "Призраки дома на холме"

«Американская история ужасов»

Каждый новый сезон – новая хоррор-история (то действия разворачиваются в психушке, то на острове с паранормальными явлениями, то в летнем лагере, который становится местом массовой резни – проект впечатлит даже бывалого поклонника ужастиков). Уже отснято 13 сезонов - серий хватит не на одни выходные.

Кадр из сериала "Американская история ужасов"

«Чепелуэйт»

Готический ретрохоррор по мотивам романа Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». В главной роли – лауреат «Оскара» Эдриан Броуди, исполнивший в сериале роль аристократа Чарльза Буна, который после смерти жены переехал с детьми в родовое поместье. Теперь ему предстоит узнать множество семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым предков.

Кадр из сериала "Чепелуэйт"

«Мотель Бейтса»

Юный Норман Бейтс и его мать переезжают в тихий городок в Орегоне, где покупают небольшой мотель. Вскоре семья понимает, что место хранит мрачные тайны, а неприметные фасады домов снаружи на самом деле прогнили изнутри. Сериал является предысторией культового фильма Хичкока «Психо», но его действие перенесено в наши дни.

Кадр из сериала "Мотель Бейтса"

«Страшные сказки»

Проект в жанре фэнтези про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: викторианский Лондон заполонен демонами, вампирами во главе с графом Дракулой, живыми мертвецами и другой нечистью. Сериал отлично заходит фанатам хорроров и актрисы Евы Грин.

Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Призраки усадьбы Блай»

События сериала разворачиваются в поместье лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников и нанимает им няню. Ей-то и предстоит узнать о загадочной гибели своей предшественницы и столкнуться со странностями юных воспитанников.

Кадр из сериала "Призраки усадьбы Блай"

«Королевы крика»

Сериал от авторов «Американской истории ужасов», который высмеивает жанровые штампы. Сюжет проекта сосредоточен вокруг университетского городка, жизнь которого потрясает серия шокирующих убийств. Преступник, жаждущий отомстить, скрывается под маской талисмана учебного заведения – Красного дьявола.

Кадр из сериала "Королевы крика"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Земля монстров»

Мини-сериал (всего 8 серий) от автора «Проклятия» о том, как местные жители сталкиваются с монстрами — от русалок до живых мертвецов (звучит зловеще, не правда ли) — в разных уголках США. Эти встречи кардинально меняют их жизнь и помогают пересмотреть отношение к их сложным жизненным ситуациям.

Кадр из сериала "Земля монстров"

«Лок и ключ»

Вдова и трое детей переезжают жить в старое семейное поместье умершего мужа, о котором тот никогда не рассказывал. Как оказалось, особняк скрывает странные ключи и двери, которые лучше бы не открывать…