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8 свежих детективных сериалов

Peopletalk
2 часа назад

Детектив — всегда хорошая идея! Тем более погода так и располагает провести вечер дома в компании сериала. Рассказываем, какого.

8 свежих детективных сериалов
Фото: PeopletalkPeopletalk

«Полуночная месса»

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Качественный хоррор от автора «Призрака дома на холме» и «Доктора Сон». С прибытием молодого харизматичного священника «умирающий» городок наполняется невероятными чудесами, зловещими тайнами и ожившей верой.

«Девять совсем незнакомых людей»

События (всего восемь эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти, а сценаристом выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

«Северные воды»

Сериал снят Эндрю Хеем («45 лет» и «Выходные») по мотивам одноименного романа с Джеком О’Коннеллом и Колином Фарреллом в главных ролях. В центре сюжета – военный хирург в отставке и психопат, участвующие в китобойной экспедиции в Арктике. Во что превратится путешествие с такой компанией?

«Кликбейт»

Детективный триллер о семьянине, который оказывается вовлечен в зловещее киберпреступление. Теперь его близким предстоит разобраться, кто за этим стоит.

«Дежурство»

Старшего инспектора уголовного розыска отправляют на сложное задание: расследовать исчезновение шотландского рыболовного траулера и загадочную смерть на борту атомной подводной лодки. Она подозревает, что между этими событиями есть связь, которая угрожает ядерной безопасности Великобритании. В главных ролях Роуз Лесли и Сюранна Джонс!

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин («Отпетые мошенники») и Мартин Шорт («Внутреннее пространство»).

«Каштановый человечек»

Это история по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа (автора культового сериала «Убийство» и сценариста «Снеговика» Ю Несбё). На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать убийцу, причастного к пропаже ребенка политика. К слову, на момент публикации «Каштанового человечка» называли «триллером года» и «триумфом скандинавского нуара».

«Неслучайность»

Бывший солдат переживает смерть супруги, которая погибла в подозрительном ДТП в Тель-Авиве, и вместе с сестрой, работающей в полиции, решает найти виновных и во время расследования узнаёт, что жена тщательно скрывала от него своё прошлое.

Сериалы,Внутреннее пространство,45 лет,Отпетые мошенники,Призрак дома на холме,Снеговик,Большая маленькая ложь,Сюранна Джонс,Реджина Холл,Колин Фаррелл,Лиана Мориарти,Роуз Лесли,Мелисса Маккарти,Стив Мартин,Люк Эванс,Николь Кидман,Майкл Шеннон,
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