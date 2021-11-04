Сериалы для тех, кто хочет лежать тюленем все праздничные дни

Преступники в масках совершают ограбление века, школьники расследуют загадочное убийство: «Рамблер» собрал захватывающие сериалы, которые точно не дадут заскучать в праздничные дни.

Фото: Кадр из сериала "Люпен" Кадр из сериала "Люпен"

«Бумажный дом»

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История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Мост»

По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде. Сериал зайдет всем любителям эффектных развязок и мрачных скандинавских проектов.

Кадр из сериала "Мост"

«Люпен»

История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 20 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за смерть отца. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

«Ты»

Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли в роли скромного продавца книжного магазина, который влюбляется в девушку и начинает ее преследовать. Мимолетное увлечение перерастает в опасную одержимость – теперь парень готов тихо и методично устранять любое препятствие на пути к сердцу избранницы, даже если это препятствие – человек.

Кадр из сериала "Ты"

«Кликбейт»

Детективный триллер (всего 8 эпизодов) о семьянине Нике Брюэре, который оказывается в центре зловещего киберпреступления. Теперь его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит и почему. Кстати, главную роль в сериале исполнил актер Эдриан Гренье – многим он известен по фильму «Дьявол носит Prada», в котором он сыграл бойфренда Андреа (она же новая помощница Миранды Пристли).

Кадр из сериала "Кликбейт"

«Ривердэйл»

Подростковая драма о жестоком убийстве в небольшом мирном городке, за расследование которого берутся школьники. Главным героям придется столкнуться с темными тайнами их семей, которые прячутся за фешенебельными фасадами домов.

Кадр из сериала "Ривердэйл"

«Телохранитель»

Политический триллер о ветеране войны и телохранителе Дэвиде Бадде, который обеспечивает безопасность членов королевской семьи и правительства Великобритании. В этот раз ему поручают охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю, однако есть одна загвоздка – его убеждения кардинально отличаются от взглядов объекта, которого ему предстоит защищать. Главную роль в сериале исполнил Ричард Мэдден.