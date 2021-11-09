Иван Бровин: "Мой герой - перфекционист"

15 ноября в 19.00 на телеканале Dомашний состоится главная премьера сезона – многосерийная медицинская мелодрама «Доктор Надежда». Главные роли сыграли Анастасия Панина и Иван Бровин. Герой Ивана – завотделения, блестящий хирург, переживший в прошлом личную драму. Теперь он закрыт ото всех.

Фото: Кадр из сериала «Доктор Надежда» Кадр из сериала «Доктор Надежда»

Сможет ли кто-то согреть его сердце? Иван в интервью рассказал нашему изданию о своем герое, о съемках и о том, почему не ведет соцсети.

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Расскажите о вашем герое. Кто это, как он попал в клинику?

Он врач, высокопрофессиональный человек. Я себе внутренне рисую его как очень кропотливого, очень точного во всем, что касается работы. Может быть, его личная жизнь – более сложный механизм, который требует, чтобы наоборот было на контрасте: работа одно, личная жизнь – другое. Еще он пунктуальный человек, любит, чтобы минутка в минутку все было. Я считаю врач быть и не может такой перфекционист. Сначала долгое время работал в Азии, а когда вернулся на родину, то его пригласили в эту клинику. Он, недолго думая, согласился.

Вы до этого когда-нибудь снимались в медицинских сериалах?

Нет, ни разу не снимался.

Пришли сюда потому что никогда такого не делали или по другой причине?

Это интересно. То, что съемки проходят в Киеве, тоже интересно. Я приехал на пробы, у меня случился контакт с режиссером и с Настей Паниной. До этого я записывал пробы дома, самостоятельно. Позвонили и сказали: Ваня, срочно запиши. И я тут же записал, ни на что не надеясь, а им понравилось. Потом поговорил с режиссером по телефону, попросили еще раз записать. Снова понравилось. И вызвали на пробы. Когда начались съемки, то я стал глубже погружаться в медицинскую тему, стало еще интересней. Когда находишься в операционной, там все настолько по-настоящему, что в это веришь.

Когда первый раз встретились с Анастасией Паниной?

На пробах мы с ней увиделись. Она мне сразу показалась очень приятной девушкой. Без лишних вопросов ко мне, как к человеку. Контакт произошел, что бывает редко.

У вас с ее героиней непростые отношения.

Кому интересны простые отношения? Все, как в жизни. Как говорят настоящие хирурги, работа – это вторая семья. Но тут получается, что и первая семья.

В Киеве до этого снимались?

Было дело. У меня здесь много друзей.

У вас в соцсетях написано, что вы актер Гоголь-центра, в инстаграм в основном фото со спектаклей. Это специально или случайность?

Никогда об этом не задумывался. Почему-то киножизнь я пока оставляю за бортом инстаграма. Так как-то получается само собой.

Актеры люди публичные, им нравится внимание, поэтому они часто ведут соцсети. Рассказывают о своей киношной жизни, своих партнерах. А вы нет. И это удивительно.

Это неплохо.

Ну, не плохо, но и не хорошо. Как-то это несовременно. Вы вообще считаете себя современным человеком?

Как вам сказать… Если быть предельно честным, без юмора отвечать, то нет. Да и я не стремился. Поезд уже ушел. Современные люди это 16-летние. Я могу быть осведомленным. Стараюсь быть современным. А с другой стороны не забиваю себе голову подобными проблемами. Я здесь и сейчас.

40 серий это длинная дистанция. Не пугает, что павильон, постоянно одно и то же, усталость не возникает?

Возникает конечно, но я же знал, на что иду. Это не сюрприз же. Если бы я внезапно узнал об этом в один из съемочных дней, что сделаем 40 серий, то я бы как-то по-другому распределился. А сейчас я прекрасно понимаю, что да, мы снимаем в павильоне.

Почему стоит смотреть сериал Доктор Надежда?

Ну, всех скоро снова закроют на карантин, и надо будет сидеть дома и смотреть сериал «Доктор Надежда» и верить, что все будет хорошо (смеется). Это шутка, а если серьезно, то этот сериал стоит посмотреть тем, кто ищет ответы на какие-то вопросы о своей личной жизни. Здесь очень много актуальных жизненных перипетий, которые замешаны на отношениях всего коллектива.