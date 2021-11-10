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Режиссер "Игры в кальмара" пообещал снять продолжение

Мария Каткова
2 часа назад

Режиссер Хван Дон Хёк подтвердил в интервью, что думает над продолжением сериала. По его словам, во многом этому решению способствовали фанаты. Об этом он заявил агентству Associated Press.

Режиссер "Игры в кальмара" пообещал снять продолжение
Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Хван Дон Хёк, который стал постановщиком и автором сценария для всех серий проекта, признался, что поклонники буквально заваливают его сообщениями с просьбами снять продолжение.

"Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования"

При этом он отметил, что пока говорить о сроках реализации и премьеры пока рано. Теперь фанаты ждут условия, на которых будет выпущен сериал.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix 17 сентября. Проект быстро набрал популярность и уже меньше, чем через месяц, был признан самым популярным на видеосервисе.

Сериалы,Дон Хек,Netflix,Associated Press,
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