Режиссер "Игры в кальмара" пообещал снять продолжение

Режиссер Хван Дон Хёк подтвердил в интервью, что думает над продолжением сериала. По его словам, во многом этому решению способствовали фанаты. Об этом он заявил агентству Associated Press.
Хван Дон Хёк, который стал постановщиком и автором сценария для всех серий проекта, признался, что поклонники буквально заваливают его сообщениями с просьбами снять продолжение.
"Я чувствую себя почти так, что вы не оставили нам выбора… Но я вам скажу, что второй сезон действительно будет. Я думаю об этом прямо сейчас. В настоящее время я занимаюсь процессом планирования"
При этом он отметил, что пока говорить о сроках реализации и премьеры пока рано. Теперь фанаты ждут условия, на которых будет выпущен сериал.
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на Netflix 17 сентября. Проект быстро набрал популярность и уже меньше, чем через месяц, был признан самым популярным на видеосервисе.