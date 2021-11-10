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Netflix снимет еще один сериал в России

Мария Каткова
3 часа назад

Видеосервис Netflix объявил о начале съемок нового сериала в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

Netflix снимет еще один сериал в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уже известно, что главную роль сыграет актер Александр Петров, а шоураннером проекта станет постановщик проекта "Чики" Эдуард Оганесян, вместе с ним над сценарием будут работать Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. В списке продюсеров заявлены Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

"Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой"

Представители Netflix отметили, что семки уже стартовали в России, но названия у сериала пока что нет.

За последние годы популярность Netflix значительно увеличилась. Ранее были названы самые популярные фильмы и сериалы на Netflix.

Сериалы,Эдуард Оганесян,Михаил Врубель,Александр Петров,Александр Андрющенко,Федор Бондарчук,Netflix,
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