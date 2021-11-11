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«Игра в кальмара» обогнал «Игру престолов» по популярности

Даша Краснова
2 часа назад

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на платформе Netflix, обошел шоу «Игра престолов» от HBO по популярности на YouTube. Об этом сообщил портал NewsBreak.

«Игра в кальмара» обогнал «Игру престолов» по популярности
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Количество общего контента по мотивам сериала на видеохостинге насчитывает около 129 тысяч роликов различной продолжительности, включая официальные трейлеры и созданные фанатами клипы.

А общее количество просмотра данного контента превысило 17 миллиардов. Помимо этого пользователи оставили 533 миллионов реакций на видео, включая лайки и комментарии.

В то же время по «Игре престолов», который считается хитом HBO, было создано 420 тысяч видео. Однако общее количество просмотров за 10 лет составило 16,9 миллиардов.

Американский сериал также уступает по числу реакций: под всеми видео было оставлено 233 миллиона лайков, дизлайков и комментариев.

Ранее мы рассказывали, что посмотреть, если вам надоел сериал "Игра в кальмара".

Сериалы,Игра престолов,Netflix,
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