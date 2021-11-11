«Игра в кальмара» обогнал «Игру престолов» по популярности

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на платформе Netflix, обошел шоу «Игра престолов» от HBO по популярности на YouTube. Об этом сообщил портал NewsBreak.
Количество общего контента по мотивам сериала на видеохостинге насчитывает около 129 тысяч роликов различной продолжительности, включая официальные трейлеры и созданные фанатами клипы.
А общее количество просмотра данного контента превысило 17 миллиардов. Помимо этого пользователи оставили 533 миллионов реакций на видео, включая лайки и комментарии.
В то же время по «Игре престолов», который считается хитом HBO, было создано 420 тысяч видео. Однако общее количество просмотров за 10 лет составило 16,9 миллиардов.
Американский сериал также уступает по числу реакций: под всеми видео было оставлено 233 миллиона лайков, дизлайков и комментариев.
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