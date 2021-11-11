7 европейских сериалов, которые затянут надолго

Девушка расследует собственное убийство в номере отеля, банда грабителей в масках Сальвадора Дали идет на дерзкое ограбление банка: «Рамблер» собрал европейские сериалы, от которых просто невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Тьма" Кадр из сериала "Тьма"

«Отель "Бо Сежур"» (Бельгия)

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Главная героиня Като просыпается утром в комнате отеля вся в крови, она ничего не помнит о прошлой ночи, но постепенно обнаруживает, что окружающие не в состоянии видеть ее и слышать. Теперь ей предстоит разгадать тайну собственной смерти, только правда ей может не понравиться…

Кадр из сериала «Отель "Бо Сежур"»

«Тьма» (Германия)

История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Кстати, сериал стал первым проектом Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Мост» (Швеция, Дания)

По сюжету труп женщины, оставленный ровно на границе между Данией и Швецией, объединяет лучших специалистов полиции обеих стран. Расследование убийства возглавляют шведский детектив Сага Нурен и датский детектив Мартин Руде. Сериал зайдет всем любителям эффектных развязок и мрачных скандинавских проектов.

Кадр из сериала "Мост"

«Дрянь» (Великобритания)

Виртуозная комедия об остроумной сексуально озабоченной девушке с потрясающим чувством юмора, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона. В главной роли – Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, второй сезон проекта был номинирован сразу на одиннадцать премий «Эмми» и выиграл шесть из них. Сериал также получил премию «Золотой глобус», а Уоллер-Бридж – как лучшая актриса.

Кадр из сериала "Дрянь"

«Острые козырьки» (Великобритания)

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Дьяволы» (Италия)

Финансовый триллер от одного из режиссеров «Шерлока» о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которая обнаруживает мировой финансовый заговор. В одной из главных ролей снялся звезда «Анатомии страсти» Патрик Демпси.

Кадр из сериала "Дьяволы"

«Бумажный дом» (Испания)

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.