"Опять он": что известно про новый сериал Netflix с Петровым

"Петров захватил весь русский кинематограф", "Ого, Петров. Так неожиданно", "Он практически везде", "Актеры кончились в России, беда", "Опять он. Надоел уже", "Мне нравятся зарубежные сериалы нетфликс тем, что там берут новых, не очень известных актеров, перспективных. А тут опять он", "Его в каждую дырку пропихнут",