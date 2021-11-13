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"Опять он": что известно про новый сериал Netflix с Петровым

Мира Маркина
17 минут назад

Американский стриминговый сервис Netflix заявил о съемках второго сериала в России. Главную роль в нем сыграет 32-летний актер Александр Петров. Что известно про новый проект — в материале "Рамблера".

"Опять он": что известно про новый сериал Netflix с Петровым
Фото: @netflixru@netflixru

Съемки сериала уже начались. Название проекта пока не придумали. Дата выхода тоже еще неизвестна.

Режиссером станет Эдуард Оганесян, работавший над "Чиками". Он же выступит сценаристом совместно с Алексеем Камыниным и Марселем Шайхаттаровым. Продюсер нового сериала для Netflix – Федор Бондарчук.

Известно, что это будет психологическая драма.

"Эта история пропитана самоиронией с драматической трансформацией героя. Лично для меня это захватывающий опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни",

— рассказал Эдуард Оганесян.

Как пишет РИА Новости, в центре сюжета — история знаменитости, которая оказывается "в центре разрушающих его личность трагических событий" и борется "за то, чтобы снова стать собой".

Под постом в российском Instagram-аккаунте Neflix многие пользователи посетовали, что главную роль опять исполнит Александр Петров:

"Петров захватил весь русский кинематограф", "Ого, Петров. Так неожиданно", "Он практически везде", "Актеры кончились в России, беда", "Опять он. Надоел уже", "Мне нравятся зарубежные сериалы нетфликс тем, что там берут новых, не очень известных актеров, перспективных. А тут опять он", "Его в каждую дырку пропихнут",

— возмутились комментаторы.

Российский сериал станет вторым проектом, снятым для стримингового сервиса. Первым стала современная интерпретация романа Льва Толстого "Анна Каренина" — "Анна К".

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