4 скандальных сериала от Netflix

Стриминговый гигант выпускает шоу на любой вкус, но иногда берется за неоднозначные темы, вызывая резкое возмущение у зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак» Кадр из сериала «Ведьмак»

«Ведьмак»

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Экранизацию саги Анджея Сапковского ждали с нетерпением. Поклонники книг и игровой серии ожидали, что опыт и большой бюджет позволят достойно перенести произведение на экран. Но уже первые серии вызвали недоумение и раздражение у зрителей, знакомых с оригиналом. Во-первых, смутил подбор актеров на ключевые роли. Яростнее всего раскритиковали любимую женщину ведьмака Геральта чародейку Йеннифер. Актриса индийского происхождения Аня Чалотра вызвала нарекания как своей внешностью, так и созданным образом. Волшебница машет мечом как опытный воин, на ровном месте закатывает истерики, а логика ее действий никак не совпадает с книжной. Кроме того, зрители разругали и выдуманную сценаристами историю ее становления, которая только отвлекала внимание от главного героя саги Геральта.

Во-вторых, даже темнокожие дриады и эльфы раздражали не так сильно, как полностью перевернутые книжные акценты. Сагу Сапковского, которая отличалась от обычных романов фэнтези именно своим реализмом, превратили в дешевый клон «Властелина колец» и «Игры престолов» сразу. Все герои ведут себя строго противоположно оригиналу, а Нильфгаард стал условной империей зла, хотя в книгах он был самым развитым государством континента и единственным, где нечеловеческие расы могли чувствовать себя более-менее спокойно — в отличие от северных королевств, сражающихся за свободу, но при этом притесняющих эльфов и прочих соседей по планете.

«Мессия»

Религиозная тема в массовой культуре всегда вызывает общественные трения. Создатели сериала решили рискнуть и предположить, что случилось бы, если бы библейские события произошли бы в наше время. Итак, на Ближнем Востоке появляется человек с говорящим именем Аль-Масих, который называет себя воплощением Исы (то есть Иисуса). Но он не обычный бродячий проповедник, а настоящий чудотворец, который собирает вокруг себя толпы последователей. Он предсказывает спасение Дамаска, исцеляет раненного мальчика, читает сокровенные мысли незнакомых людей и так далее. Агент ЦРУ Ева Геллер начинает собственное расследование, пытаясь выяснить настоящее имя проповедника, ведь даже ее отец верит, что он настоящий посланник Бога. Сериал резко раскритиковали мусульмане, ведь в исламе Иисус Христос почитается как пророк. Его запретили к просмотру в Иордании, а после первого сезона и вовсе закрыли.

«13 причин почему»

Подросток Клэй находит на пороге своего дома коробку с 13 кассетами, записанными его одноклассницей и подругой Ханной Бейкер, которая недавно покончила с собой. В них она объясняет, почему приняла такое решение. Парень начинает прослушивать этот своеобразный дневник и узнает о неприятных тайнах одноклассников, которые так или иначе оказались причастными к трагедии, которая произошла с Ханной. Каждая серия посвящена одному человеку в списке Ханны. Есть там и сам Клэй. Сериал поднял тему школьной травли, равнодушия взрослых и подростковых самоубийств. Некоторые критики и зрители посчитали, что последняя тема показана слишком подробно и может стать негативным примером для подростков.

«Джинн»