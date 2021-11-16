10 сериалов, которые смотрит весь мир

Стриминговый сервис Netflix раскрыл список самых просматриваемых сериалов за всю историю его существования. Какие шоу вошли в топ-10, читайте в материале «Рамблера».
Весь мир поражает неизвестная болезнь, а у людей начинают рождаться гибриды — полулюди-полуживотные. Мальчик Гас с оленьими рогами живет в глуши со своим отцом. После смерти родителя он покидает своё убежище и под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение, избегая тех, кто боится гибридов и охотится на них.
Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой. Проект завоевал 11 премий «Эмми».
История о неуправляемом владельце зоопарка на юге Америки. У него несколько жен, сумасшедший стиль в одежде, а еще много проблем и секретов. В 2019-м его осудили на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.
Кстати, в первые десять дней после премьеры документальный сериал посмотрели 34 миллиона человек.
История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.
Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
В жизни жены и матери двоих детей из пригорода ее семейное настоящее сталкивается с разгульным прошлым, когда на горизонте появляется ее бывший, которого она так и не смогла забыть.
История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.
Мутант Геральт путешествует по Континенту. За достойное вознаграждение он избавляет людей от всякой нечисти — от чудищ болотных до оборотней и даже заколдованных принцесс. Параллельно девушку Йеннифер отец продает колдунье в ученицы, а малолетняя наследница королевства Цинтра пускается в бега, когда ее страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих оказываются тесно связаны.
В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.
Драматический триллер, ставший таким популярным на Netflix. Это история о сотне игроков, ради денег принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, вот только ставки оказываются слишком высоки.