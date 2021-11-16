10 сериалов, которые смотрит весь мир

Стриминговый сервис Netflix раскрыл список самых просматриваемых сериалов за всю историю его существования. Какие шоу вошли в топ-10, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами" Кадр из сериала "Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами"

10.«Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами»

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Весь мир поражает неизвестная болезнь, а у людей начинают рождаться гибриды — полулюди-полуживотные. Мальчик Гас с оленьими рогами живет в глуши со своим отцом. После смерти родителя он покидает своё убежище и под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение, избегая тех, кто боится гибридов и охотится на них.

Кадр из сериала "Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами"

9.«Ход королевы»

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой. Проект завоевал 11 премий «Эмми».

Кадр из сериала "Ход королевы"

8.«Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

История о неуправляемом владельце зоопарка на юге Америки. У него несколько жен, сумасшедший стиль в одежде, а еще много проблем и секретов. В 2019-м его осудили на 22 года лишения свободы за организацию заказного убийства, жестокое обращение с животными и продажу животных исчезающих видов.

Кстати, в первые десять дней после премьеры документальный сериал посмотрели 34 миллиона человек.

Кадр из сериала "Король тигров: убийство, хаос и безумие"

7.«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации.

Кадр из фильма "Бумажный дом"

6.«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

5.«Секс/жизнь»

В жизни жены и матери двоих детей из пригорода ее семейное настоящее сталкивается с разгульным прошлым, когда на горизонте появляется ее бывший, которого она так и не смогла забыть.

Кадр из сериала "Секс/жизнь"

4.«Люпен»

История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

3.«Ведьмак»

Мутант Геральт путешествует по Континенту. За достойное вознаграждение он избавляет людей от всякой нечисти — от чудищ болотных до оборотней и даже заколдованных принцесс. Параллельно девушку Йеннифер отец продает колдунье в ученицы, а малолетняя наследница королевства Цинтра пускается в бега, когда ее страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих оказываются тесно связаны.

Кадр из сериала "Ведьмак"

2.«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

1.«Игра в кальмара»

Драматический триллер, ставший таким популярным на Netflix. Это история о сотне игроков, ради денег принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, вот только ставки оказываются слишком высоки.