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Интересные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Даша Краснова
1 час назад

Не все сериалы нужно смотреть долгие месяцы, с некоторыми можно справиться за вечер. "Рамблер" собрал подборку из трех увлекательных сериалов, которые можно посмотреть перед сном.

Интересные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

"Защищая Джейкоба"

кадр из сериала

Любящие родители, Энди и Лори, сталкиваются с трагедией – их сына обвиняют в убийстве. Отец Джейкоба работает адвокатом и отказывается верить в виновность сына, хотя все улики указывают именно на негo. В сериале показано, как разные люди отвечают на вопрос, что важнее — правосудие или семья.

"Программисты"

кадр из сериала

Сюрреалистический детектив Алекса Гарленда "напичкан" научной фантастикой, рассуждениями о возможностях квантовых компьютеров и будущем человечества. Парень главной героини погибает при странных обстоятельствах, поэтому его девушка Лили начинает собственное расследование. Цепочка открытий приводит ее к разгадке – в убийстве замешана крупная компания, сотрудники которой изучают прошлое и будущее.

"Маньяк"

кадр из сериала

Энни Лендсберг и Оуэн Милгрим — два незнакомца, которые согласились принять участие в испытании нового фармацевтического средства. Энни пытается пережить расставание, а Оуэн переживает из-за своего психического расстройство. Новое лекарство доктора Мантлрэя обещает помочь всем.

Сериалы,Маньяк,
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