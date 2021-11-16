Интересные сериалы, которые можно посмотреть за один вечер

Не все сериалы нужно смотреть долгие месяцы, с некоторыми можно справиться за вечер. "Рамблер" собрал подборку из трех увлекательных сериалов, которые можно посмотреть перед сном.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

"Защищая Джейкоба"

кадр из сериала

Любящие родители, Энди и Лори, сталкиваются с трагедией – их сына обвиняют в убийстве. Отец Джейкоба работает адвокатом и отказывается верить в виновность сына, хотя все улики указывают именно на негo. В сериале показано, как разные люди отвечают на вопрос, что важнее — правосудие или семья.

"Программисты"

кадр из сериала

Сюрреалистический детектив Алекса Гарленда "напичкан" научной фантастикой, рассуждениями о возможностях квантовых компьютеров и будущем человечества. Парень главной героини погибает при странных обстоятельствах, поэтому его девушка Лили начинает собственное расследование. Цепочка открытий приводит ее к разгадке – в убийстве замешана крупная компания, сотрудники которой изучают прошлое и будущее.

"Маньяк"

кадр из сериала