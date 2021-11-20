Почему после “Бригады” Безруков и Гусева не хотели сниматься вместе

Сериал “Бригада”, вышедший в начале нулевых, стал невероятно популярным. Центральной историей киносаги стала любовь главных героев – Саши Белого и Кати, которых сыграли Сергей Безруков и Екатерина Гусева.

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Роли удались актерам настолько хорошо, что все им поверили и даже потом приписывали роман вне съемок. Хотя изначально Гусевой сложно было играть с Безруковым. Эпизоды снимались не в хронологическом порядке, а в разброс. Вначале снимались серии, в которых герои уже супружеская пара. Гусева сильно стеснялась, чем злила режиссера. В какой-то момент ее даже хотели заменить, но она собралась.

Как позже призналась в интервью Дмитрию Гордону Екатерина Гусева, ее нисколько не задевали слухи о романе. “Значит у нас получилось сыграть Ромео и Джульетту”.

На тот момент оба были несвободны. Безруков во время съемок “Бригады” женился на Ирине, а Екатерина уже была замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. Поэтому для обоих слухи о романе были невыгодны и могли навредить карьере.

Сергей и Екатерина хотели, чтобы прошло какое-то время и стихли слухи о их романе. К тому же опасались, что их семейный дуэт превратится в штамп. Поэтому методично отказывались от совместных съемок на протяжении трех лет.