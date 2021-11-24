Что известно про сериал "Зов ада"

В настоящее время в глобальном топе netflix сериал «Зов ада» (hellbound) находится на первом месте. Что известно про новый хит популярного стримингового сервиса — в материале «Рамблера».

Спустя всего несколько дней после премьерного показа общее время просмотра этого хоррор-сериала превысило 43, 4 миллиона часов. Что же в нем такого?

«Зов ада» — это южнокорейский фэнтези-триллер в шести сериях, который может показаться достаточно жестоким даже для искушенных поклонников данного жанра. В центре сюжета — натуральный материализовавшийся в привычной человеческой реальности ад.

Кадр из сериала "Зов ада"/ Netflix

Люди рандомно начинают получать сообщения с датой и временем собственной смерти, но общество не обращает на это внимание до тех пор, пока это отдельно взятые случаи. Но такие сообщения учащаются и все больше людей становится фактическими заложниками сверхъестественных существ.

В сериале зрителю нравится и шокирует как фантастическая завязка, так и последующее, достаточно правдоподобное психологически развитие событий.

«Зов ада» уже обошел нашумевший сериал «Игра в кальмара». Сейчас южнокорейский хоррор входит в топ-4 самых просматриваемых проектов netflix в 84 странах мира, а в 36 странах возглавляет этот рейтинг.

Кадр из сериала "Зов ада"/Netflix

Автор идеи Ен Сан Хо («Поезд в Пусан») снял сериал по мотивам собственного комикса. Его действие разворачивается в 2023 году, где сверхъестественные существа выслеживают и наказывают грешников, которые узнали дату и время своей смерти.