9 мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Учитель английского языка отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди, восемь незнакомцев оказываются в ловушке на острове, на который их заманили ради возмездия: «Рамблер» собрал мини-сериалы, которые можно посмотреть за выходные.

Фото: Кадр из сериала "Патрик Мелроуз" Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

«Зов ада»

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Южнокорейский мини-сериал, по сюжету которого некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят сверхъестественные существа и утаскивают их в ад. В это время некая религиозная группа, которой движет желание божественной справедливости, собирается изменить существующий ход вещей.

Кадр из сериала "Зов ада"

«Ход королевы»

Мини-сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы"

«11.22.63»

Это история об обычном учителе английского языка (его сыграл Джеймс Франко), который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. Правда, время начинает действовать против него, да и сам он слишком привязывается к жизни в ушедшей эпохе. Кстати, сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга.

Кадр из сериала "11.22.63"

«Патрик Мелроуз»

Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново.

«Маньяк»

Проект рассказывает о двух незнакомцах, которые соглашаются принять участие в испытании нового средства «от любых недугов»: один из них при этом лечится от шизофрении, другой пытается отойти от неудачных отношений. Правда, почему-то подопытных никто не предупреждает о побочных эффектах… В главных ролях комедийного сериала Эмма Стоун и Джона Хилл.

«Острые предметы»

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. В главных ролях мини-сериала – Эми Адамс.

«Мозаика»

В центре сюжета расследование таинственного убийства детской писательницы Оливии Лейк на американском горнолыжном курорте. Главную роль в детективном мини-сериале Стивена Содерберга сыграла Шэрон Стоун. Кстати, изюминкой проекта является его интерактивная версия, в которой любой зритель с помощью мобильного приложения может принять участие в раскрытии преступления.

«Мастер побега»

Уилл Бертон — талантливый адвокат, специализирующийся на делах по тяжким уголовным преступлениям. Он пользуется большим спросом, так как не проиграл ни одного дела. Но однажды он оправдывает главного подозреваемого в зверском преступлении, а через несколько недель выясняется, что с его помощью на воле оказался серийный убийца. Пытаясь загладить вину, адвокат подключается к расследованию…

Кадр из сериала "Мастер побега"

«И никого не стало»

Восемь незнакомцев оказываются приглашенными супругами Оуэн в роскошный замок, расположенный на острове. Правда, хозяев в поместье не оказывается, да и за обеденным столом выясняется, что никто из гостей лично с лично с ними не знаком. В разгар ужина первого дня слуги, живущие в особняке, включают граммофонную запись, в которой все находящиеся в доме, обвиняются в различных убийствах и приговариваются к смерти. Гости, которые не могут уехать с острова, оказываются в ловушке… а после ужина первого же дня один из них погибает от цианистого калия...