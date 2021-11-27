Сериал «Вампиры средней полосы» получит новогоднюю серию

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» обрадовали поклонников проекта. Они сообщили о том, что картина получит специальную новогоднюю серию. Уточняется, что речь идет о полноценном эпизоде, съемочный процесс которого официально запущен.
Известно, что сериал вышел в марте этого года. Он стал любимым среди пользователей платформы START.
Ранее проект был продлен на новый сезон, сценарий к которому практически готов. Пока же в ожидании новых серий зрители могут насладиться специальным праздничным эпизодом.
Напомним, сюжетная линия переносит зрителей в Смоленск, где живет банда мирных вампиром. Но однажды в березовой роще находят тела нескольких обескровленных юношей, и существование героев оказывается под угрозой.
Главные роли в картине сыграли Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева и другие.