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Классика шабаш-жанра: сериалы про ведьм, которые живут среди нас

Катерина Саломе
43 минуты назад

Вооруженные силы США заключили договор с Салемскими ведьмами — "Рамблер" сделал подборку сериалов про колдуний, которые живут среди нас.

Классика шабаш-жанра: сериалы про ведьм
Фото: Кадр из сериала "Родина: Форт Салем"Кадр из сериала "Родина: Форт Салем"

"Тайный круг"

Кадр из сериала "Тайный круг"

После трагической гибели матери, старшеклассница Кэсси Блейк переезжает к своей бабушке в маленький городок Ченс-Харбор. Очень скоро выясняется, что возвращение Кэсси в город, где родилась и выросла ее мать, не было случайностью — оказывается, Кэсси потомственная ведьма, и юному ведьмовскому клану как раз не хватало шестого участника, чтобы обрести полную силу.

"Ведьмы Ист-Энда"

Кадр из сериала "Ведьмы Ист-Энда"

Могущественная ведьма Джоанна воспитывает двух дочерей — Фрейю и Ингрид, которые даже не подозревают, что являются потомственными колдуньями. Джоанна узнает, что ее младшая наследница собирается выйти замуж и решает рассказать всю правду об их многовековом роде. В это же время в город после столетнего отсутствия возвращается сестра ведьмы, а вместе с ней и серия жестоких преступлений.

"Родина: Форт Салем"

Кадр из сериала "Родина: Форт Салем"

Эбигейл, Талли и Раэль — три юные ведьмы-курсантки, стремящиеся попасть в элитное формирование боевых колдуний.События разворачиваются в альтернативной реальности, где история меняет свое русло в 1692 году, когда Салемские ведьмы заключили военный союз с властями, а затем стали отдельным подразделением вооруженных сил США, борясь с внешним и внутренним врагами Америки с помощью сверхъестественных сил и колдовства.

"Леденящие душу приключения Сабрины"

Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

В свой шестнадцатый день рождения Сабрина узнает тайну: оказывается, она не простая девочка, а наполовину ведьма. Теперь перед ней стоит выбор, кем быть — колдуньей или простой девушкой. Но, как оказалось, окончательный выбор зависит даже не от самой героини, — темные силы уже стараются привлечь ее на свою сторону.

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