«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом 2021 года

Южнокорейский сериал Netflix «Игра в кальмара» получил премию Gotham Awards. Несмотря на то, что проект стал самым популярным в 2021 году на стриминговом сервисе, это его первая кинонаграда.
«Игра в кальмара» победила в номинации «Лучший сериал» с длительностью эпизодов более 40 минут. Проект снял для Netflix режиссер Хван Дон-хек. Согласно сюжету, герои борются за денежный приз, участвуя в играх на выживание. Премьера сериала состоялась состоялась 17 сентября.
Церемония вручения наград премии Gotham Awards прошла в Нью-Йорке. Главный приз критики присудили фильму «Незнакомая дочь». Это первая работа актрисы Мэгги Джилленхол в качестве режиссера. Драма получила награды в четырех номинациях из пяти заявленных, включая «Лучший фильм». Главную роль в картине сыграла Оливия Колман.
Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» обогнала «Игру престолов» по популярности.