«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом 2021 года

Южнокорейский сериал Netflix «Игра в кальмара» получил премию Gotham Awards. Несмотря на то, что проект стал самым популярным в 2021 году на стриминговом сервисе, это его первая кинонаграда.

«Игра в кальмара» победила в номинации «Лучший сериал» с длительностью эпизодов более 40 минут. Проект снял для Netflix режиссер Хван Дон-хек. Согласно сюжету, герои борются за денежный приз, участвуя в играх на выживание. Премьера сериала состоялась состоялась 17 сентября.