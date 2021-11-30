Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
3 часа назад

«Игру в кальмара» назвали лучшим сериалом 2021 года

Южнокорейский сериал Netflix «Игра в кальмара» получил премию Gotham Awards. Несмотря на то, что проект стал самым популярным в 2021 году на стриминговом сервисе, это его первая кинонаграда.

«Игра в кальмара» победила в номинации «Лучший сериал» с длительностью эпизодов более 40 минут. Проект снял для Netflix режиссер Хван Дон-хек. Согласно сюжету, герои борются за денежный приз, участвуя в играх на выживание. Премьера сериала состоялась состоялась 17 сентября.

Церемония вручения наград премии Gotham Awards прошла в Нью-Йорке. Главный приз критики присудили фильму «Незнакомая дочь». Это первая работа актрисы Мэгги Джилленхол в качестве режиссера. Драма получила награды в четырех номинациях из пяти заявленных, включая «Лучший фильм». Главную роль в картине сыграла Оливия Колман.

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» обогнала «Игру престолов» по популярности.

Сериалы,Видео,Игра престолов,Оливия Колман,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители