Сериалы, которые стоит посмотреть прямо сейчас

На школьном балу происходит загадочное убийство, девушка разрабатывает коварный план, чтобы отомстить за смерть отца: «Рамблер» собрал сериалы, просмотр которых не стоит откладывать в долгий ящик.

Фото: Кадр из сериала "Табу" Кадр из сериала "Табу"

«Табу»

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Криминальный сериал с Томом Харди от создателя «Острых козырьков» о сыне британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, пока внезапно не пришел на похороны собственного отца. Теперь он готов пуститься в опасную игру, чтобы построить собственную торговую империю.

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы не раскрывается до последнего. Сериал расскажет историю пяти семей, которые загадочным образом связаны с преступлением, и покажет события, предшествующие инциденту. В главных ролях сильнейший актерский состав: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

«Девять совсем незнакомых людей»

События мини-сериала (всего 8 эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Во имя мести»

В центре сюжета – старшеклассница Юн Джи-у, 17-й день рождения у которой явно не задался. Из-за криминальной деятельности отца ее преследует полиция, в школе донимают одноклассницы, учителя уже готовы избавиться от неудобной подопечной, а непутевый родитель давно не появлялся дома. Когда встреча все же почти состоялась, его убивают на глазах дочери, и она, раздираемая чувством вины и ненависти, решает отомстить. Расследуя убийство, она просит помощи у влиятельного криминального босса, и по его указанию поступает на службу в полицию.

Кадр из сериала "Во имя мести"

«Прощай навсегда» («Мертв для меня»)

В поисках того, кто сбил ее мужа и скрылся с места преступления, язвительная вдова Джен Хардинг завязывает дружбу с взбалмошной оптимисткой Джуди. Правда, сыновья Джен не одобряют новую приятельницу их матери и всячески предостерегают ее от общения с Джуди. У той действительно есть одна тайна, которую она боится ненароком выдать. Ведь этот секрет может разрушить их дружбу с Хардинг и лишить обеих женщин того счастья, которое они обрели рядом друг с другом.