Сериалы, которые стоит посмотреть прямо сейчас

На школьном балу происходит загадочное убийство, девушка разрабатывает коварный план, чтобы отомстить за смерть отца: «Рамблер» собрал сериалы, просмотр которых не стоит откладывать в долгий ящик.
Криминальный сериал с Томом Харди от создателя «Острых козырьков» о сыне британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, пока внезапно не пришел на похороны собственного отца. Теперь он готов пуститься в опасную игру, чтобы построить собственную торговую империю.
На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы не раскрывается до последнего. Сериал расскажет историю пяти семей, которые загадочным образом связаны с преступлением, и покажет события, предшествующие инциденту. В главных ролях сильнейший актерский состав: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.
События мини-сериала (всего 8 эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.
В центре сюжета – старшеклассница Юн Джи-у, 17-й день рождения у которой явно не задался. Из-за криминальной деятельности отца ее преследует полиция, в школе донимают одноклассницы, учителя уже готовы избавиться от неудобной подопечной, а непутевый родитель давно не появлялся дома. Когда встреча все же почти состоялась, его убивают на глазах дочери, и она, раздираемая чувством вины и ненависти, решает отомстить. Расследуя убийство, она просит помощи у влиятельного криминального босса, и по его указанию поступает на службу в полицию.
В поисках того, кто сбил ее мужа и скрылся с места преступления, язвительная вдова Джен Хардинг завязывает дружбу с взбалмошной оптимисткой Джуди. Правда, сыновья Джен не одобряют новую приятельницу их матери и всячески предостерегают ее от общения с Джуди. У той действительно есть одна тайна, которую она боится ненароком выдать. Ведь этот секрет может разрушить их дружбу с Хардинг и лишить обеих женщин того счастья, которое они обрели рядом друг с другом.