Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
1 час назад

Как сейчас выглядит секретарша Артурчика из сериала «Бригада»

"Бригада" стала одним из любимых сериалов россиян, который точно отразил времена, когда в нашей стране царила разруха. Лишь те, кто промышлял воровством и бандитизмом, могли достичь комфорта и богатства. Правда, обычно такая жизнь заканчивалась трагедией. "Рамблер" расскажет, что стало с одной из героинь известного сериала.

Как сейчас выглядит секретарша Артурчика из сериала «Бригада»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Зрители просто обожают героев, которые сыграли настоящих бандитов, но и второстепенные персонажи также пользуются популярностью. Сегодня мы решили изучить биографию актрисы, которая сыграла секретаршу Артурчика.

15 лет назад роль обворожительной секретарши Людмилы сыграла популярная Российская актриса Светлана Чуйкина. Она родилась в семье военных в городе с красивым названием Остров.

После окончания средней школы, будущая актриса поступила в Саратовскую государственную консерваторию на театральный факультет и окончила его с красным дипломом.

Уже в 2001 году она снялась в драматическом сериале "Нина", который и стал для молодой артистки дебютом в мире большого кино. А спустя год со Светланой случилась "Бригада".

кадр из сериала

После выхода "Бригады" Светлана получала огромное количество предложений сняться в том или ином сериале. Но отказалась, чтобы заняться семьей. У девушки родился сын Никита, а разрываться между домом и работой не хотелось, поэтому до 2004 года она не снималась.

После выхода из декрета Чуйкина играла роковых красавиц в разнообразных мелодрамах. Но особое место в списке картин актрисы занимает непростая роль медсестры Марты в боевике "Балканский рубеж". Работа вышла, когда актрисе было уже 49 лет.

кадр из фильма

Она и сейчас продолжает сниматься, например, в 2016 году вышел драматический сериал "Клиника усыновления". В нем актриса сыграла Елену Петрову. Премьера второго сезона сериала ожидается в 2022 году.

Сериалы,Балканский рубеж,Светлана Чуйкина,Елена Петрова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители