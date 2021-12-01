Как сейчас выглядит секретарша Артурчика из сериала «Бригада»

"Бригада" стала одним из любимых сериалов россиян, который точно отразил времена, когда в нашей стране царила разруха. Лишь те, кто промышлял воровством и бандитизмом, могли достичь комфорта и богатства. Правда, обычно такая жизнь заканчивалась трагедией. "Рамблер" расскажет, что стало с одной из героинь известного сериала.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Зрители просто обожают героев, которые сыграли настоящих бандитов, но и второстепенные персонажи также пользуются популярностью. Сегодня мы решили изучить биографию актрисы, которая сыграла секретаршу Артурчика.

15 лет назад роль обворожительной секретарши Людмилы сыграла популярная Российская актриса Светлана Чуйкина. Она родилась в семье военных в городе с красивым названием Остров.

После окончания средней школы, будущая актриса поступила в Саратовскую государственную консерваторию на театральный факультет и окончила его с красным дипломом.

Уже в 2001 году она снялась в драматическом сериале "Нина", который и стал для молодой артистки дебютом в мире большого кино. А спустя год со Светланой случилась "Бригада".

кадр из сериала

После выхода "Бригады" Светлана получала огромное количество предложений сняться в том или ином сериале. Но отказалась, чтобы заняться семьей. У девушки родился сын Никита, а разрываться между домом и работой не хотелось, поэтому до 2004 года она не снималась.

После выхода из декрета Чуйкина играла роковых красавиц в разнообразных мелодрамах. Но особое место в списке картин актрисы занимает непростая роль медсестры Марты в боевике "Балканский рубеж". Работа вышла, когда актрисе было уже 49 лет.

кадр из фильма