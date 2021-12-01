«Теория большого взрыва» — один из самых знаменитых ситкомов всех времен. Но большинство фанатов ассоциирует звезд киноленты исключительно с эти сериалом, хотя у многих из них за плечами роли в других не менее захватывающих проектах. «Рамблер» расскажет, в каких сериалах можно увидеть звезд «Теории большого взрыва».

Фото: Кадр из сериала «Теория большого взрыва» Кадр из сериала «Теория большого взрыва»

«Настоящая кровь»

Миниатюрная звезда Мелисса Рауш, исполнившая роль в Бернадетт Ростентовски в ситкоме, появилась в драме о любви к вампирам «Настоящая кровь». Актриса дебютировала в третьем сезоне в качестве девушки, понравившейся одному из главных героев —Хойту. И хоть артистка появилась всего в шести эпизодах, она сыграла ключевую роль, так как заставила Хойта понять, что он не сможет быть счастлив ни с кем, кроме Джессики.

«Дурнушка»

У Кевина Зусмана есть талант: он мастерски играет чудаков. В этой роли он появился в сериале «Дурнушка», где главная героиня Бетти пытается выжить в безжалостной индустрии моды в поисках любви. Хотя в сериале у нее много любовных интересов, именно Зусман стал ее первым избранником. К концу первого сезона Кевина выгнали из сериала, так как поклонникам ситкома не нравились его чрезмерная опека над главной героиней и безумные вспышки гнева.

«Просто нет слов»

Джон Росс Боуи, сыгравший в «Теории большого взрыва» Барри Крипке, появился в сериале «Просто нет слов». В этой киноленте, рассказывающей о подростке с особенностями здоровья Джей-Джея, он выступил в роли любящего отца парня, чьи попытки уберечь свою семью от опасности всегда только усугубляют ситуацию.

«Бортпроводница»