5 скандалов сериала «Секс в большом городе»

9 декабря на HBO Max (и 10 декабря на Amediateka) выходит долгожданное продолжение сериала «Секс в большом городе», которое будет называться «И просто так…». Мы решили скоротать ожидание, вспомнив не только очевидные успехи, но и промахи сериала. Вот 5 скандальных ошибок проекта, за которые его неоднократно критиковали.

Громкая (и внезапная) вражда актрис

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На протяжении шести лет съемок звезды сериала уверяли журналистов, что по-настоящему сдружились и в реальной жизни. Так, Паркер переняла хобби Кристин Дэвис и увлеклась вязанием, все актрисы посещали крестины детей друг друга и выступали единым фронтом, когда речь касалась судьбы телепроекта и съемок двух полнометражных фильмов, продолживших историю четырех подруг на большом экране.

Каково же было удивление поклонников, когда в 2018 году исполнительница роли Саманты Джонс Ким Кэттролл публично отреклась от дружбы с Паркер и назвала ее «настоящим злом».

По словам Ким, Сара, которая была еще и продюсером «Секса в большом городе», годами заставляла коллегу соглашаться на самые откровенные сцены проекта, а вдобавок ощутимо снизила ее гонорар за съемки в двух полных метрах. Кэттролл настаивала, что Паркер ведет себя двулично с коллегами, что никакими близкими подругами они не были, а когда в феврале 2018 года родной брат Ким покончил с собой и Сара публично выразила сожаление о случившемся, Ким отказалась принимать поддержку экс-коллеги, упрекнув ее в неискренности.

Токсичный образ мужчины мечты

То, что казалось модным и нормальным в 90-е не выдержало проверку временем и стало недопустимым в десятые. Подросшее поколение юных зрителей подвергло сериал своей экспертизе с оглядкой на дух времени. Миллениалы по праву упрекнули авторов в трансляции не экологичного образа главного героя — мистера Бига — богатого и не способного на близкие отношения токса.

Любопытно, как с этой претензией авторы справятся в продолжении культового сериала. То ли мистер Биг станет шелковым и послушным, как домашний кот, то ли он вообще исчезнет из жизни Кэрри. Но давайте будет откровенны: 6 сезонов сериала, в которых главная героиня отчаянно пытается завоевать сердце мертвого внутри героя — такая себе ролевая модель.

Шаблонный образ русского бойфренда Кэрри

Продолжая тему бойфрендов главной героини, не стоит забывать о ее возлюбленном из шестого сезона — Александре Петровском, роль которого исполнил выдающийся Михаил Барышников. По сюжету Петровский сперва максимально очаровывает Кэрри своими манерами, познаниями в искусстве и тонкой душевной организацией, а после — пытается прогнуть ее под свои нужды и лишить собственного «я».

Бесспорно такие мужчины, увы, встречаются, но в сериале полно абсолютно шаблонных черт русского героя, которыми часто грешат американцы. Если русский, значит, он катает возлюбленную по Нью-Йорку в карете с упряжкой белоснежных лошадей. А еще он, конечно же, любит оперу, балет и русскую классику. Ах, да, и в еде у него странные предпочтение (все понят, как исказилось лицо Кэрри, когда Александр попытался накормить его холодцом в два часа ночи).

По этим же причинам он сноб и с трудом понимает эмоциональный внутренний мир героини. Яркий пример: серия, в которой пара ссорится из-за того, что Кэрри отказывается даже думать о возможной смерти подруги, у которой диагностировали рак. Александр же с замашками героя Достоевского настаивает, что мир — тлен и нужно всегда готовится к худшему.

Как одно маленькое платье стало причиной крупного скандала

На недавних снимках, сделанных на съемочной площадке «И просто так…» Паркер была сфотографирована в неожиданном аутфите: свои дорогущие Manolo Blahnik и сумочку из коллаборации Gucci x Balenciaga она дополнила сарафаном бренда Forever 21. Проблема в том, что этот бренд относится к категории «быстрая мода», которую критикуют за рост объемов производства, увеличении рабочих часов для швей из стран третьего мира и не только. Подробнее об этом можно прочитать, например, здесь.

Фанаты сериал возмутились тем, что героиню одели подобным образом — настолько, что об этом даже написал большой материал американский Vogue. Вот так платье раздора возобновило в обществе обсуждения о «быстрой моде», ее пагубном влиянии на экологию и рабочем труде в странах третьего мира.

Отказ авторов менять ориентацию Миранды

Чем ближе премьера «И просто так…» — тем сильнее споры о том, что будет с Кэрри и мистером Бигом, а также о том, сделают ли авторы сериала Миранду квир-персоной. Дело в том, что играющая ее Синтия Никсон более 15 лет назад совершила каминг-аут. С 2004 года актриса состоит в отношениях с активисткой Кристин Мариони. В 2011 у них родился сын, а годом позже они официально оформили свои отношения.