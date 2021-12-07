9 сериалов 2021 года, которые покорили весь мир

Сотня игроков ради денег принимает странное приглашение поучаствовать в детской игре, в которой ставки, правда, оказываются слишком высоки, искусный мошенник планирует ограбить Лувр, чтобы отомстить за отца: «Рамблер» собрал крутые сериалы 2021 года, которые никого не оставят равнодушными.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Люпен»

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История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

«Сплетница»

Долгожданная перезагрузка культового сериала 2007-го (любимые серии оригинального шоу мы пересматривали уже не один раз). Проект сфокусировался на новом классе подростков из нью-йоркской частной школы, которые встретили сталкера спустя девять лет после того, как рассекретили оригинальную Сплетницу.

«Молодые монархи»

По сюжету наследный принц Вильгельм из вымышленной королевской семьи Швеции приспосабливается к жизни в новой престижной школе-интернате. Юноша должен научиться жить под пристальным вниманием со стороны прессы и стараться не испортить репутацию семьи. Но как это сделать, впервые влюбившись?

Кадр из сериала "Молодые монархи"

«Кликбейт»

Детективный триллер (всего 8 эпизодов) о семьянине Нике Брюэре, который оказывается в центре зловещего киберпреступления. Теперь его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит и почему. Кстати, главную роль в сериале исполнил актер Эдриан Гренье – многим он известен по фильму «Дьявол носит Prada», в котором он сыграл бойфренда Андреа (она же новая помощница Миранды Пристли).

Кадр из сериала "Кликбейт"

«Девять совсем незнакомых людей»

События мини-сериала (всего 8 эпизодов) разворачиваются в роскошном доме отдыха и рассказывают о девяти обеспеченных жителях современного мегаполиса, приехавших поправить здоровье и разобраться с личными проблемами. Правда, они еще не знают, насколько необычные и жуткие методы лечения здесь используются. Сериал основан на одноименном бестселлере Лианы Мориарти. В главных ролях Николь Кидман, Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон.

Кадр из сериала "Девять совсем незнакомых людей"

«Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами»

Весь мир поражает неизвестная болезнь, а у людей начинают рождаться гибриды — полулюди-полуживотные. Мальчик Гас с оленьими рогами живет в глуши со своим отцом. После смерти родителя он покидает своё убежище и под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение, избегая тех, кто боится гибридов и охотится на них.

Кадр из сериала "Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами"

«Уборщица. История матери-одиночки»

Пронзительная драма о нищете, насилии, отчаянии и воле к жизни. По сюжету мать-одиночка устраивается работать уборщицей, чтобы прокормить ребенка и обеспечить ему лучшее будущее. В главной роли – Маргарет Куэлли. Отметим, проект остался в тени успеха «Игры в кальмара», однако ничуть ему не проигрывает.

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

«Игра в кальмара»

Драматический южнокорейский триллер, ставший таким популярным на Netflix. Это история о сотне игроков, ради денег принимающих странное приглашение поучаствовать в детских соревнованиях. На кону заманчивый приз в 40 миллионов долларов, вот только ставки оказываются слишком высоки.

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Зов ада»

Южнокорейский мини-сериал, по сюжету которого некоторые люди начинают слышать предсказание о своей смерти, и вскоре за ними приходят сверхъестественные существа и утаскивают их в ад. В это время некая религиозная группа, которой движет желание божественной справедливости, собирается изменить существующий ход вещей.

Кстати, всего за три дня после премьеры общее время просмотров проекта превысило 43,4 миллиона часов. Для сравнения у суперхита «Игра в кальмара» было 30,4 миллиона часов просмотров за то же время.