7 самых мистических сериалов

В прибрежном городе объявляются русалки, братья-вампиры борются за сердце одной девушки: «Рамблер» собрал сериалы для тех, кто обожает мистику.

Фото: Кадр из сериала "Страшные сказки" Кадр из сериала "Страшные сказки"

«Дневники вампира»

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Действие сериала происходит в вымыленном городке Мистик-Фоллс с таинственным прошлым, который преследуют сверхъестественные существа. 17-летняя девушка Елена Гилберт влюбляется в 162-летнего вампира по имени Стефан Сальваторе. Их отношения становятся все более запутанными, когда его старший брат Дэймон возвращается, чтобы посеять хаос в городе и отомстить своему младшему брату.

«Быть человеком»

Сериал рассказывает о троих соседях: вампире, оборотне и привидении. Один из них пытается отказаться от «живой» крови, второй с ужасом и волнением ожидает наступления полнолуния. А привидение – милая и непосредственная особа, которая всегда пытается помогать друзьям и соседям. Вместе они ведут детективные расследования, которые помогают им сглаживать сложности двойной жизни.

Кадр из сериала "Быть человеком"

«Настоящая кровь»

События разворачиваются в небольшом городке в Новом Орлеане. У вампиров отпала необходимость убивать простых смертных, но не все они готовы отказаться от старых привычек. Сьюки Стэкхауз – официантка из местного кафе, которая умеет читать мысли окружающих, знакомится с «хорошим» вампиром Биллом Комтоном. И сразу приобретает много врагов среди его «плохих» сородичей.

«Сверхъестественное»

Фантастический сериал о братьях Винчестерах, которые путешествуют по Соединенным Штатам на черном автомобиле, сражаются с порождениями зла: демонами, вампирами, призраками – и расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на американских городских легендах и фольклоре.

«Страшные сказки»

Сериал в жанре фэнтези, номинант на «Золотой глобус» в 2016 году, про всевозможных персонажей фольклорных ужасов: вампиров, оборотней, ведьм, живых мертвецов и другую нечисть, живущую в закоулках Лондона. Все они, начиная охоту за человеческими телами и душами, делят Лондон между собой.

«Люцифер»

Заскучавший повелитель ада отправился в Лос-Анджелес, где открыл ночной клуб Lux. Алкоголь, красивые девушки, шумные вечеринки – Люцифер наслаждается отпуском, которого у него никогда не было, а заодно помогает местному детективу расследовать загадочные убийства.

«Сирена»