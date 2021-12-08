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3 часа назад

Составлен список лучших сериалов года

Премия Peopleʼs Choice Awards составила список лучших сериалов года. Он опубликован на сайте мероприятия.

Составлен список лучших сериалов года
Фото: Кадр из сериала "Локи"Кадр из сериала "Локи"

Лучшим шоу 2021 года оказался сериал "Локи". Он рассказывает об альтернативной версии персонажа из комиксов Marvel. Его действие происходит в киновселенной и он напрямую связан с фильмами франшизы.

Лучшим драматическим сериалом стала "Анатомия страсти" о жизни интернов, врачей и прочего персонала больницы Сиэтла. Среди комедий лучшим было названо шоу "Я никогда не..." о жизни девочки-подростка в индийской семье.

Лучшим актером и актрисой на телевидении стали Том Хиддлстон и Эллен Помпео. Лучшими актером и актрисой в кино стали Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.

Фильм с Йоханссон "Черная вдова" стал лучшим в году. В категории драмы был отмечен проект "Круэлла", лучшей комедией стал "Главный герой". Главным фильмом для семейного просмотра стал мультик "Лука".

Сериалы,Анатомия страсти,Лок,Эллен Помпео,Скарлетт Йоханссон,Том Хиддлстон,Дуэйн Джонсон,
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