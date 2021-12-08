Составлен список лучших сериалов года

Премия Peopleʼs Choice Awards составила список лучших сериалов года. Он опубликован на сайте мероприятия.
Лучшим шоу 2021 года оказался сериал "Локи". Он рассказывает об альтернативной версии персонажа из комиксов Marvel. Его действие происходит в киновселенной и он напрямую связан с фильмами франшизы.
Лучшим драматическим сериалом стала "Анатомия страсти" о жизни интернов, врачей и прочего персонала больницы Сиэтла. Среди комедий лучшим было названо шоу "Я никогда не..." о жизни девочки-подростка в индийской семье.
Лучшим актером и актрисой на телевидении стали Том Хиддлстон и Эллен Помпео. Лучшими актером и актрисой в кино стали Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.
Фильм с Йоханссон "Черная вдова" стал лучшим в году. В категории драмы был отмечен проект "Круэлла", лучшей комедией стал "Главный герой". Главным фильмом для семейного просмотра стал мультик "Лука".