Составлен список лучших сериалов года

Премия Peopleʼs Choice Awards составила список лучших сериалов года. Он опубликован на сайте мероприятия.

Фото: Кадр из сериала "Локи" Кадр из сериала "Локи"

Лучшим шоу 2021 года оказался сериал "Локи". Он рассказывает об альтернативной версии персонажа из комиксов Marvel. Его действие происходит в киновселенной и он напрямую связан с фильмами франшизы.

Лучшим драматическим сериалом стала "Анатомия страсти" о жизни интернов, врачей и прочего персонала больницы Сиэтла. Среди комедий лучшим было названо шоу "Я никогда не..." о жизни девочки-подростка в индийской семье.

Лучшим актером и актрисой на телевидении стали Том Хиддлстон и Эллен Помпео. Лучшими актером и актрисой в кино стали Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.