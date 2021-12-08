Как сейчас выглядит маленькая дочка секретарши из «Простых истин»

Первая ласточка молодежных сериалов на нашем телевидении, сериал «Простые истины» так и остался в своем роде уникальным. Авторам удалось показать школьные будни без лакировки, но и без чувства полной безнадежности. Серьезные темы хотя и показывали через смягчающие фильтры, но при этом их не избегали и не старались затушевать — конфликты с учителями, национализм, подростковая преступность, ранняя беременность, наркотики и так далее. Поэтому герои получились живыми и узнаваемыми для своих сверстников.

Отдельная линия была связана с маленькой Настей Румянцевой, дочкой секретарши директора. «Рамблер» выяснил, как теперь живет Анастасия Стачинская.

Очаровательная Настя в исполнении юной актрисы умиляла всех зрителей. Но Стачинская не стала связывать свою жизнь с кинематографом, хотя появилась еще в нескольких сериалах — «Воровка», «Русские амазонки-2» и «Формула». Анастасия родилась 26 ноября 1989 года в Москве, окончила Институт коммуникативных технологий.

Сейчас она активно ведет Instagram-аккаунт, где искренне рассказывает обо всех волнующих событиях в ее жизни. Подписчиков больше всего удивляет, насколько быстро Анастасия пришла в форму после родов. Вообще со времен «Простых истин» она не слишком изменилась, причем не только на лицо, но и на фигуру. Анастасия ведет активный образ жизни, занимается спортом и фитнесом.

Кстати, поклонники до сих пор пишут Насте, вспоминая ее звездную роль в любимом сериале детства. Некоторые даже признаются, что хотели ее удочерить.

«Сейчас девушка Анна, написала мне очень приятное письмо #ВК, вспоминая меня маленькой в сериале #ПростыеИстины, а улыбку у меня вызвало то, что она хотела меня удочерить. Анна старше меня на 7 лет. Такого предложения у меня ещё не было! Такая интересная, эта штучка жизнь»