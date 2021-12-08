Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
5 часов назад

Как сейчас выглядит маленькая дочка секретарши из «Простых истин»

Первая ласточка молодежных сериалов на нашем телевидении, сериал «Простые истины» так и остался в своем роде уникальным. Авторам удалось показать школьные будни без лакировки, но и без чувства полной безнадежности. Серьезные темы хотя и показывали через смягчающие фильтры, но при этом их не избегали и не старались затушевать — конфликты с учителями, национализм, подростковая преступность, ранняя беременность, наркотики и так далее. Поэтому герои получились живыми и узнаваемыми для своих сверстников.

Очаровательная Настя в исполнении юной актрисы умиляла всех зрителей.
1/8 Очаровательная Настя в исполнении юной актрисы умиляла всех зрителей.
Фото: Кадр из сериала «Простые истины»
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Стачинская не стала связывать свою жизнь с кинематографом, хотя появилась в сериалах «Воровка», «Русские амазонки-2» и «Формула».
2/8 Стачинская не стала связывать свою жизнь с кинематографом, хотя появилась в сериалах «Воровка», «Русские амазонки-2» и «Формула».
Фото: Кадр из сериала «Воровка»
Анастасия родилась 26 ноября 1989 года в Москве, окончила Институт коммуникативных технологий.
3/8 Анастасия родилась 26 ноября 1989 года в Москве, окончила Институт коммуникативных технологий.
Фото: @stachinskaya
Вообще со времен «Простых истин» она не слишком изменилась, причем не только на лицо, но и на фигуру.
4/8 Вообще со времен «Простых истин» она не слишком изменилась, причем не только на лицо, но и на фигуру.
Фото: @stachinskaya
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Анастасия ведет активный образ жизни, занимается спортом и фитнесом.
5/8 Анастасия ведет активный образ жизни, занимается спортом и фитнесом.
Фото: @stachinskaya
Кстати, поклонники до сих пор пишут Насте, вспоминая ее звездную роль. Некоторые даже признаются, что хотели ее удочерить.
6/8 Кстати, поклонники до сих пор пишут Насте, вспоминая ее звездную роль. Некоторые даже признаются, что хотели ее удочерить.
Фото: @stachinskaya
Анастасия Стачинская замужем уже 14 лет, о ее муже известно только то, что его зовут Андрей.
7/8 Анастасия Стачинская замужем уже 14 лет, о ее муже известно только то, что его зовут Андрей.
Фото: @stachinskaya
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Также она воспитывает дочку и регулярно публикует фотографии девочки, которая уже сейчас похожа на ту малышку из «Простых истин».
8/8 Также она воспитывает дочку и регулярно публикует фотографии девочки, которая уже сейчас похожа на ту малышку из «Простых истин».
Фото: @stachinskaya

Отдельная линия была связана с маленькой Настей Румянцевой, дочкой секретарши директора. «Рамблер» выяснил, как теперь живет Анастасия Стачинская.

Очаровательная Настя в исполнении юной актрисы умиляла всех зрителей. Но Стачинская не стала связывать свою жизнь с кинематографом, хотя появилась еще в нескольких сериалах — «Воровка», «Русские амазонки-2» и «Формула». Анастасия родилась 26 ноября 1989 года в Москве, окончила Институт коммуникативных технологий.

Сейчас она активно ведет Instagram-аккаунт, где искренне рассказывает обо всех волнующих событиях в ее жизни. Подписчиков больше всего удивляет, насколько быстро Анастасия пришла в форму после родов. Вообще со времен «Простых истин» она не слишком изменилась, причем не только на лицо, но и на фигуру. Анастасия ведет активный образ жизни, занимается спортом и фитнесом.

Кстати, поклонники до сих пор пишут Насте, вспоминая ее звездную роль в любимом сериале детства. Некоторые даже признаются, что хотели ее удочерить.

«Сейчас девушка Анна, написала мне очень приятное письмо #ВК, вспоминая меня маленькой в сериале #ПростыеИстины, а улыбку у меня вызвало то, что она хотела меня удочерить. Анна старше меня на 7 лет. Такого предложения у меня ещё не было! Такая интересная, эта штучка жизнь»

Анастасия Стачинская замужем уже 14 лет, о ее муже известно только то, что его зовут Андрей. Также она воспитывает дочку и регулярно публикует фотографии девочки, которая уже сейчас похожа на ту малышку из «Простых истин».

Сериалы,Фото,Простые истины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители