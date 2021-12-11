Кого убили в продолжении «Секса в большом городе»

На канале HBO Max состоялась долгожданная премьера продолжения «Секса в большом городе». Сериал получил название «И просто так» (And Just Like That). О чем будет рассказывать сюжет, как продюсеры создавали слухи вокруг шоу и как сериал встретили поклонники оригинального проекта, читайте в материале «Рамблера».

Фото: @justlikethatmax @justlikethatmax

Продюсеры неплохо постарались перед выходом сериала и навели много шума вокруг предстоящей премьеры. Так, они специально снимали фейковые сцены шоу, которые потом «случайно» попадали в Сеть, таким образом создавая спойлеры и слухи о сюжете. Кадры быстро разлетались по интернету и становились одними из главных предметов для обсуждения перед премьерой. Так, сначала появились слухи, что в первой серии Кэрри Брэдшоу расстанется с Мистером Бигом. А после пользователи обсуждали другой вариант развития сюжета, писали, мол, у журналистки с ее мужчиной мечты в отношениях царит полная идиллия, и герои даже и не думают о расставании.

@justlikethatmax

Однако премьера сериала расставила все по своим местам. Осторожно, спойлер! В первом эпизоде сериала Кэрри Брэдшоу возвращается домой после концерта дочери Шарлотты и замечает мистера Бига, который лежит на полу в ванной. Мужчина ее мечты умер из-за сердечного приступа, случившегося после занятия на велотренажере.

В Сети фанаты сериала раскритиковали такое решение сценаристов. Они писали, что разочарованы сюжетом и не хотят знать, что будут дальше. «Вы хотите сказать, что мы ждали 17 лет, чтобы вы убили мистера Бига в первые 10 минут !?!?!?!?», - написал один из пользователей Twitter.

@justlikethatmax