Кого убили в продолжении «Секса в большом городе»

На канале HBO Max состоялась долгожданная премьера продолжения «Секса в большом городе». Сериал получил название «И просто так» (And Just Like That). О чем будет рассказывать сюжет, как продюсеры создавали слухи вокруг шоу и как сериал встретили поклонники оригинального проекта, читайте в материале «Рамблера».
Продюсеры неплохо постарались перед выходом сериала и навели много шума вокруг предстоящей премьеры. Так, они специально снимали фейковые сцены шоу, которые потом «случайно» попадали в Сеть, таким образом создавая спойлеры и слухи о сюжете. Кадры быстро разлетались по интернету и становились одними из главных предметов для обсуждения перед премьерой. Так, сначала появились слухи, что в первой серии Кэрри Брэдшоу расстанется с Мистером Бигом. А после пользователи обсуждали другой вариант развития сюжета, писали, мол, у журналистки с ее мужчиной мечты в отношениях царит полная идиллия, и герои даже и не думают о расставании.
Однако премьера сериала расставила все по своим местам. Осторожно, спойлер! В первом эпизоде сериала Кэрри Брэдшоу возвращается домой после концерта дочери Шарлотты и замечает мистера Бига, который лежит на полу в ванной. Мужчина ее мечты умер из-за сердечного приступа, случившегося после занятия на велотренажере.
В Сети фанаты сериала раскритиковали такое решение сценаристов. Они писали, что разочарованы сюжетом и не хотят знать, что будут дальше. «Вы хотите сказать, что мы ждали 17 лет, чтобы вы убили мистера Бига в первые 10 минут !?!?!?!?», - написал один из пользователей Twitter.
Что интересно: перед премьерой долгожданного продолжения продюсер проекта Майкл Патрик Кейн опроверг слухи о том, что в первом эпизоде у Мистера Бига случится сердечный приступ. По его словам, с мужчиной мечты Кэрри Брэдшоу все будет отлично. Он также заявил, что в продолжении не будет показана трагическая смерть Уилли Гарсона (последние годы жизни актер боролся с раком поджелудочной железы), который исполнял роль Стэнфорда Блатча. Но стоит ли теперь верить словам продюсера?