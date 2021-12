Кого убили в продолжении «Секса в большом городе»

На канале HBO Max состоялась долгожданная премьера продолжения «Секса в большом городе». Сериал получил название «И просто так» (And Just Like That). О чем будет рассказывать сюжет, как продюсеры создавали слухи вокруг шоу и как сериал встретили поклонники оригинального проекта, читайте в материале «Рамблера».