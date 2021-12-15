Короткие сериалы, которые можно посмотреть за чашкой чая

Сегодня празднуется День чая, а что может быть лучше для любого праздника, как не провести его за просмотром интересного сериала. Однако мы не можем пить чай целый день, поэтому мы решили посоветовать вам короткие проекты, которые могут скрасить утреннее или вечернее чаепитие. Некоторые из них можно даже смотреть всей семьей, так как они понравятся представителям любого поколения.

Фото: Кадр из сериала "Самая опасная игра" Кадр из сериала "Самая опасная игра"

«Истории из интернета»

Видео дня

В настоящий момент мы черпаем практически всю информацию из интернета. В этом огромном кладезе вычленить что-то действительно интересное и стоящее — довольно трудно. Чтобы зритель не потерялся в изобилии, создатели сериала «Истории из интернета» выбрали наиболее интересные события, описанные на форумах, в чатах или онлайн-сообществах и экранизировали их в разных жанрах. Тут вы найдете и комедии, и трагедии, и настоящие триллеры. Впрочем, как и во всемирной паутине можно в два клика перейти от видео с котиками к убийствам.

«Любовь, смерть и роботы»

Сериал от стриминговой платформы Netflix, который полюбился очень многим своими необычными вариантами рисовки. Каждая серия, а длятся они в среднем от 5 до 20 минут, удивит даже самого визуально искушенного зрителя. Проект представляет собой взгляд на далекое будущее, где миром будет править хаос, роботы и различные технологии. Опять же, в сериале можно найти как развлекательные эпизоды, так и очень серьезные, позволяющие задуматься над бренностью бытия. Многие сравнивают «Любовь, смерть и роботы» с «Черным зеркалом», так что всем любителям последнего — обязательно к просмотру!

«Самая опасная игра»