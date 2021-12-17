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1 час назад

Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года

Кинсайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых шоу 2022 года. Рейтинг был составлен на основе посещаемости страниц.

Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»Кадр из сериала «Игра престолов»

На первом месте в перечне наиболее ожидаемых шоу оказался приквел «Игры престолов» «Дом дракона». В нем рассказывается о падении дома Таргариенов и начале войны, получившей название Танец Драконов.

На второй строчке разместился проект Amazon «Властелин Колец». Замкнул тройку сериал «Пэм и Томми». Сюжет сериала строится вокруг украденного интимного ролика Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли.

В десятку также вошли шоу «Песочный человек», «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».

Ранее мы рассказывали интересные факты о "Бумажном доме".

Сериалы,Миротворец,Песочный человек,Игра престолов,Томми Ли,Памела Андерсон,Amazon,
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