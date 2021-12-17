Названы самые ожидаемые сериалы 2022 года

Кинсайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых шоу 2022 года. Рейтинг был составлен на основе посещаемости страниц.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов» Кадр из сериала «Игра престолов»

На первом месте в перечне наиболее ожидаемых шоу оказался приквел «Игры престолов» «Дом дракона». В нем рассказывается о падении дома Таргариенов и начале войны, получившей название Танец Драконов.

На второй строчке разместился проект Amazon «Властелин Колец». Замкнул тройку сериал «Пэм и Томми». Сюжет сериала строится вокруг украденного интимного ролика Памелы Андерсон и ее бывшего возлюбленного Томми Ли.

В десятку также вошли шоу «Песочный человек», «Одни из нас», «Оби-Ван Кеноби», «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Миротворец» и «Лунный рыцарь».