Диснеевский сериал про Бабу-ягу: как он будет выглядеть

«Disney — идеальный партнер для совместной работы над одним из наших самых амбициозных в творческом плане проектов с историей. Они обладают уникальной способностью создавать совершенно новые миры, как никто другой на этой планете. В этом сотрудничестве "Баба-яга" может стать глотком свежего воздуха для всех, кто любит сказки, как молодых, так и старых, из разных культур», — цитирует издание Deadline слова Эрика Дарнелла из Baobab Studios.