Диснеевский сериал про Бабу-ягу: как он будет выглядеть

Disney Branded Television снимает мультсериал-антологию Witchverse. Компания объединилась с независимой американской анимационной студией Baobab Studios, которая известна произведениями в области виртуальной реальности.
Грядущий мультсериал будет основан на короткометражном анимационном фильме «Баба-яга» 2021 года от Baobab Studios. Анимационная короткометражка получила престижную премию «Эмми». Роль Бабы Яги озвучила актриса Кейт Уинслет, известная по фильмам «Титаник» и «Чтец».
Проект снимет Disney Television Animation для стриминговой платформы Disney+. Кресло режиссера и сценариста займет Эрик Дарнелл, работавший над мультфильмом «Мадагаскар».
Witchverse (в вольном переводе — «Вселенная ведьм») расскажет о фигурах ведьм и колдуний в разных культурах. Каждая серия будет посвящена одному персонажу. Создатели хотят в комичной и творческой манере развеять распространенные заблуждения, которые окружают ведьм по всему миру. Баба-яга будет первым персонажем, историю которого исследуют аниматоры.
«Нас вдохновляет смелое творческое видение Baobab Studios, которое переопределяет, углубляет и расширяет повествование о ведьмах. Оно преобразует, развлекает, наполняет юмором и сердцем», — прокомментировал новости Айо Дэвис, президент Disney Branded Television.
«Disney — идеальный партнер для совместной работы над одним из наших самых амбициозных в творческом плане проектов с историей. Они обладают уникальной способностью создавать совершенно новые миры, как никто другой на этой планете. В этом сотрудничестве "Баба-яга" может стать глотком свежего воздуха для всех, кто любит сказки, как молодых, так и старых, из разных культур», — цитирует издание Deadline слова Эрика Дарнелла из Baobab Studios.
Мультфильм «Баба-яга» рассказывает об известном персонаже славянского фольклора — загадочной ведьмы, которая пытается остановить жителей деревни, вторгающихся в ее заколдованный лес. Короткометражка сочетает рисованную и объемную анимацию, а также предлагает прожить опыт персонажа в VR-пространстве.