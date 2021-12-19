Кто загубил продолжение «Санта-Барбары»

Всемирно известный сериал «длиною в жизнь» когда-то приковал к телевизорам миллионы телезрителей. Ровно 35 лет назад «Санта-Барбара» вышла на американские экраны, а за десять лет создатели сериала сняли 2137 эпизодов. О том, почему сериал не получил продолжения, в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Санта- Барбара" Кадр из сериала "Санта- Барбара"

Авторы идеи супруги Джером и Бриджет Добсоны прислушивались к мнению зрителей и удачно «управляли» персонажами, оперативно удаляя героев, которые не нравились зрителям. Над сериалом работала огромная съемочная группа, еще несколько сценаристов и пять режиссеров.

Благодаря работе Добсонов, которые выдавали иногда по сотне сюжетных поворотов, сериал стал суперпопулярным. «Санта- Барбара», которая по первым сериям считалась провальной, под их руководством получила три престижные награды «Эмми» как лучшая дневная драма.

Дети взрослели, наблюдая за героями мыльной оперы, а она все не кончалась. Однако, возможно, если бы не конфликты между съемочной группой и Добсонами, сериал мог бы быть длиннее.

Так, на съемках часто возникали разногласия, Добсонам не нравились идеи других авторов, они часто конфликтовали с командой и несколько раз пытались уволить главного сценариста.

Такие проблемы привели к тому, что им пришлось судиться за авторские права над сериалом, а в 1988 году, несмотря на их заслуги, супругам даже запретили появляться на студии, где снимали знаменитый сериал. Позже им все же удалось через суд вернуть себе возможность посещать площадку.