Что на протяжении многих лет скрывала звезда “Она написала убийство”

Актриса Анджела Лэнсбери – одна из самых ярких звезд старого Голливуда. Наибольшую известность ей принесла роль в сериале "Она написала убийство", рассказывающем о приключениях писательницы Джессики Флетчер. Анджела покоряла зрителей своей лучезарной улыбкой, но немногие знают, что за ней скрывалось. "Рамблер" расскажет о том, какой секрет актриса хранила на протяжении многих лет.

Фото: Кадр из сериала "Она написала убийство" Кадр из сериала "Она написала убийство"

Лэнсбери было всего 19 лет, когда она вышла замуж за коллегу по цеху Ричарда Кромвеля, которому на тот момент было 35. Они поженились в 1945 году, но уже менее чем через год официально расторгли свои отношения. Общественность гадала о причинах разрыва, подозревая, что виной всему послужила большая разница в возрасте. Но Анджела продолжала упорно молчать.

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Лишь спустя много лет актриса призналась, что дело было отнюдь не в возрасте: Кромвель питал страсть к мужчинам, о чем Лэнсбери узнала лишь после того, как обручилась с возлюбленным. Несмотря на нетрадиционную ориентацию бывшего мужа, как позже признавалась Анджела, она не сожалела о своем браке с Ричардом. После развода им удалось остаться хорошими друзьями.

Пережив развод с первым супругом, Лэнсбери встретила новую любовь. Ее избранником оказался английский актер и продюсер Питер Шоу. Они поженились в 1949 году и прожили вместе более 50 лет, что крайне удивительно и необычно для звезд киноиндустрии. Как отмечала Анджела в одном из интервью, они с Питером были всем друг для друга и обладали схожей энергией, а также для них не существовало неразрешимых проблем, поэтому им удалось там долго и бережно хранить свой союз.

Неудивительно, что после смерти Шоу в 2003 году, Анджела была убита горем. Потеря возлюбленного спровоцировала развитие депрессии у актрисы. В интервью CNN Лэнсбери рассказывала о том, что какое-то время даже не пыталась выйти из этого состояния:

«Я просто знала, что мне нужно подождать, и тогда настанет момент, когда мне придется снова взглянуть на поверхность и найти способ заделать прореху в моей душе».