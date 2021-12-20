Сериалы последних лет, которые вы могли пропустить, а не стоило бы

Подростки борются за власть в самой престижной школе Испании, сын британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, внезапно появляется на похоронах собственного отца: «Рамблер» собрал классные сериалы последних лет, которые вы могли случайно пропустить.

Фото: Кадр из сериала "Патрик Мелроуз" Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

«Вавилон-Берлин» (2017 – …)

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Действие криминального триллера происходит в Берлине в конце 1920-х – начале 1930-х годов, до прихода к власти нацистов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием преступлений – от убийств до торговли запрещенными веществами. Кстати, это самый дорогой немецкий сериал в истории (бюджет составил 40 миллионов евро).

Кадр из сериала "Вавилон-Берлин"

«Легион» (2017 – 2019)

Супергеройский сериал по комиксам Marvel о молодом человеке по имени Дэвид Хэллер, которому поставили диагноз – шизофрения. Множественное расстройство личности испортило его отношения с семьей, друзьями и любимой девушкой. Правда, постепенно он выясняет, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его сумасшедших фантазий. В них таится его огромная сила, которая способна как уничтожить, так и спасти все человечество.

«Табу» (2017)

Криминальный сериал с Томом Харди от создателя «Острых козырьков» о сыне британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, пока внезапно не пришел на похороны собственного отца. Теперь авантюрист готов пуститься в опасную игру, чтобы построить собственную торговую империю.

«Патрик Мелроуз» (2018)

Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново.

«Элита» (2018 …)

По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. В ход идут любые средства и методы, даже убийство…

«Тед Лассо» (2020 – …)

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Кликбейт» (2021)

Детективный триллер (всего 8 эпизодов) о семьянине Нике Брюэре, который оказывается в центре зловещего киберпреступления. Теперь его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит и почему. Кстати, главную роль в сериале исполнил актер Эдриан Гренье – многим он известен по фильму «Дьявол носит Prada», в котором он сыграл бойфренда Андреа (она же новая помощница Миранды Пристли).