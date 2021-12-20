Сериалы последних лет, которые вы могли пропустить, а не стоило бы

Подростки борются за власть в самой престижной школе Испании, сын британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, внезапно появляется на похоронах собственного отца: «Рамблер» собрал классные сериалы последних лет, которые вы могли случайно пропустить.
Действие криминального триллера происходит в Берлине в конце 1920-х – начале 1930-х годов, до прихода к власти нацистов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием преступлений – от убийств до торговли запрещенными веществами. Кстати, это самый дорогой немецкий сериал в истории (бюджет составил 40 миллионов евро).
Супергеройский сериал по комиксам Marvel о молодом человеке по имени Дэвид Хэллер, которому поставили диагноз – шизофрения. Множественное расстройство личности испортило его отношения с семьей, друзьями и любимой девушкой. Правда, постепенно он выясняет, что картины и голоса, которые он видит и слышит, вполне реальны, а не бред его сумасшедших фантазий. В них таится его огромная сила, которая способна как уничтожить, так и спасти все человечество.
Криминальный сериал с Томом Харди от создателя «Острых козырьков» о сыне британского джентльмена, который 10 лет считался погибшим, пока внезапно не пришел на похороны собственного отца. Теперь авантюрист готов пуститься в опасную игру, чтобы построить собственную торговую империю.
Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново.
По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. В ход идут любые средства и методы, даже убийство…
В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».
Детективный триллер (всего 8 эпизодов) о семьянине Нике Брюэре, который оказывается в центре зловещего киберпреступления. Теперь его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит и почему. Кстати, главную роль в сериале исполнил актер Эдриан Гренье – многим он известен по фильму «Дьявол носит Prada», в котором он сыграл бойфренда Андреа (она же новая помощница Миранды Пристли).