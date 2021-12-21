Netflix выпустит новый российский сериал

Стриминговый сервис Netflix объявил о своем новом российском сериале.
Так, специально для сервиса снимут сериал «Ничего особенного». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Главные роли в проекте сыграют Юра Борисов и Дарья Мельникова. Сюжет сериала расскажет о молодом актере, ставшем волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Это увлечение заставит героя по-другому смотреть на жизнь и решить семейные проблемы.
Общение с ними поможет герою по-новому взглянуть на жизнь и решить семейные проблемы.
В проекте будут задействованы актеры с особенностями развития. Режиссерское кресло займет Илья Маланин.
«Рад, что именно эта история станет моим режиссерским дебютом. В ней много чувственности, открытости и любви. Каждый персонаж соткан из противоречий, как в мыслях, так и в поступках. В этом нет ничего особенного», — объяснил режиссер.
Netflix покажет сериал по всему миру.
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