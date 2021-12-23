Не пропустите: сериалы с самым высоким рейтингом 2021

Можно не составлять список лучших сериалов, ведь это уже сделали зрители. На стримингах и каналах выходит невероятное количество новых шоу, выбрать из них сложно, поэтому стоит обратить внимание на рейтинг. "Рамблер" расскажет о трех самых популярных сериала год

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"Бесстыжие"

В апреле 2021 года на одиннадцатом сезоне закончился один из самых успешных долгостроев Showtime — американская адаптация «Бесстыжих», которая во много раз превзошла английскую версию. На протяжении всех серий зрители наблюдали за историей неблагополучной семьи Галлагеров, где отец — наркоман и алкоголик, мать просто сбежала, а со всеми проблемами детям приходится справляться самим с самых малых лет. В их жизни есть друзья, соседи, любовники, друзья и коллеги. В сериале много грубости, черного юмора, но также много места любви и поддержке, которые важнее любых денег.

"Половое воспитание"

Кажется, в Netflix поняли, чего больше всего не хватает миру, а именно полового воспитания. Причем того, чт начинается с самых азов, то есть со школьных лет. По сюжету стеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живёт с мамой, которая работает секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, он проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями. Сериал стал поплярным и среди взрсолых, так как секс-просвета ни у кого из нас не было.

"Игра в кальмара"