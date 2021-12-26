Анна Кошмал опубликовала фото со съемок сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал показала архивные фотоснимки со съемок седьмого сезона “Сватов”. Их она опубликовала в своем аккаунте Instagram.
Как уточнила актриса, большая часть эпизодов была снята еще в 2017 году.
Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена – Прим. ред.
“Как же я радуюсь выходу нового сезона
Съёмки 7 серий из 9 были сняты в 2017, сама смотрю как впервые)
немного backstage из солнечной Грузии, 3 серия”.
В комментариях она предложила своим подписчикам обсудить уже просмотренные серии.
“Нереальное удовольствие получаешь, от просмотра нового сезона))) очень сильно ждали его)) и вы конечно, как всегда, невероятно красивая девушка”,
– отметили в комментариях.
“Мне не нравится ! Я фанатка «Сватов»! Все сезоны пересматриваю с преогромным удовольствием! Этот сезон пока не зашёл!”,
– заявила другая подписчица.
"К сожалению, 'сваты' уже не такие. Первые 2 серии классные, 3 и 4 не дотягивают( просто посмотреть ради любимых актёров",
– высказался один из подписчиков.
Ранее мы писали, что посмотреть тем, кому нравятся "Сваты".