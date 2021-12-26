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5 часов назад

Анна Кошмал опубликовала фото со съемок сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал показала архивные фотоснимки со съемок седьмого сезона “Сватов”. Их она опубликовала в своем аккаунте Instagram.

Анна Кошмал опубликовала фото со съемок сериала "Сваты"
Фото: @smorkovkina@smorkovkina

Как уточнила актриса, большая часть эпизодов была снята еще в 2017 году.

@smorkovkina

Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена – Прим. ред.

“Как же я радуюсь выходу нового сезона
Съёмки 7 серий из 9 были сняты в 2017, сама смотрю как впервые)
немного backstage из солнечной Грузии, 3 серия”.

В комментариях она предложила своим подписчикам обсудить уже просмотренные серии.

“Нереальное удовольствие получаешь, от просмотра нового сезона))) очень сильно ждали его)) и вы конечно, как всегда, невероятно красивая девушка”,

– отметили в комментариях.

“Мне не нравится ! Я фанатка «Сватов»! Все сезоны пересматриваю с преогромным удовольствием! Этот сезон пока не зашёл!”,

– заявила другая подписчица.

"К сожалению, 'сваты' уже не такие. Первые 2 серии классные, 3 и 4 не дотягивают( просто посмотреть ради любимых актёров",

– высказался один из подписчиков.

Ранее мы писали, что посмотреть тем, кому нравятся "Сваты".

Сериалы,Анна Кошмал,
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