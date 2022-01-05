Пощекотать нервы: сериалы о серийных преступниках

Если просмотр “Декстера” и “Ганнибала” уже наскучил, подборка сериалов от “Рамблера” о маньяках и их злодействах может быть вам полезной.

Фото: Кадр из сериала "Змей" Кадр из сериала "Змей"

“Змей” (мини-сериал, 2021)

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Путешествие в Таиланд заканчивается для 20 путешественников гибелью. Жизнь каждого из них оборвалась по воле одного неуловимого преступника – Чарльза Собраджа (Тахар Рахим). Вместе с подельниками он опаивал туристов, грабил, а после убивал. Но нет улик – нет и дела. Или все-таки надежда на справедливость есть?

“Метод” (2 сезона, 2015-2021)

Кадр из сериала "Метод"

Родион Меглин (Константин Хабенский) – загадочный следователь, который всегда работает в одиночку. Он циничен и угрюм, любит выпить, но все его выходки готовы терпеть. Потому что Родион “чувствует” маньяков и раскрывает дела, к которым его коллеги не могут даже подступиться. Правда, Меглин и сам порой не против выпустить пар и совершить самосуд.

“Тугая струна” (6 сезонов, 2002 – 2008)

Кадр из сериала "Тугая струна"

Клинический психолог Тони Хилл (Робсон Грин), герой британского сериала, умеет мыслить как преступник, и эта способность оказывается полезной местному полицейскому участку. Он эксцентричен, зациклен на делах, в расследовании которых участвует, и одинок. Быть в обществе обычных людей Тони становится все сложнее, чем ближе он к темной стороне собственной личности.

“Ты” (4 сезона, 2018-...)

Кадр из сериала "Ты"

Джо Голдберг (Пенн Беджли) работает в книжном магазине в Нью-Йорке. Обаятельный паренек очень внимательно изучает тех, кто стремится узнать его поближе. Интерес Джо быстро перерастает в одержимость. А если дело касается любви… Ох, и не повезет тому, кто решил встать на пути у кровожадного тихони.

“Последователи” (3 сезона, 2013 – 2015)

Сюжет этого сериала начинается с поимки опасного преступника Джо Кэрола (Джеймс Пьюрфой), который убивал молодых женщин. Джо использует компьютер в тюремной библиотеке, чтобы поддерживать связь со своими последователями-подражателями. Теперь полиции придется принять во внимание не только потенциальную угрозу побега опасного психопата, но и действия фанатов Кэрола.

“Блудный сын” (2 сезона, 2019 – 2021)

Кадр из сериала "Блудный сын"

Еще одна драма о клиническом психологе, который расследует серийные убийства. Вот только в помощниках у него преступник и – по совместительству – его родной отец, который лишил жизни не меньше 20 человек. С такой помощью герой Тома Пейна составляет самые точные досье и психологические профили. Но побороть клеймо “сына психопата” ему вряд ли под силу…

“Менталист” (7 сезонов, 2008-2015)

Что будет, если медиум и экс-телезвезда признается, что у него нет никаких метаспособностей? Отличный сериал о том, как человек, умеющий великолепно читать людей, помогает полиции разыскивать опасных преступников. А заодно пытается найти того, кто убил всю его семью.

“Мотель Бейтсов” (5 сезонов, 2013 – 2017)

Кадр из сериала "Мотель Бейтсов"

Этот сериал повествует о том, что было до того, как юный Норман Бейтс (герой фильма Альфреда Хичкока “Психо”) сошел с ума. Норма и Норман становятся хозяевами мотеля, который много лет принадлежал предкам Кита Саммерса. Но предприятие обанкротилось и перешло в собственность банка. А бывший хозяин не может смириться с этим фактом. Конфликт между Бейтсами и Саммерсом рискует перерасти в войну с жертвами.

“Хороший человек” (1 сезон, 2020 –...)

Кадр из сериала "Хороший человек"