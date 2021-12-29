«Абсурдизм зашкаливает»: как реагируют на спецвыпуск Лапенко

На канале Антона Лапенко вышел новогодний спецвыпуск «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде фазана“». Актер анонсировал эпизод в соцсетях три недели назад.

Фото: Кадр из видео «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде фазана“» Кадр из видео «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде фазана“»

За сутки 47-минутный эпизод набрал 89 тысяч лайков и 7 тысяч комментариев, расположившись на 33 месте в трендах YouTube.

Кадр из видео «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде фазана“».

Подписчики остались в полном восторге от новинки.

«Осторожно! Уровень абсурдизма в этой истории превышает все нормативные показатели. Все как мы любим».

Действие спецвыпуска разворачивается не 1986 году, как обычно, а в декабре 1886. Кроме того, Антон открыл несвойственный себе жанр — остросюжетный комедийный детектив.

Атмосфера спецвыпуска напоминает картину «Отель "Гранд Будапешт"» Уэса Андерсона и викторианский эпизод сериала «Шерлок». Действие фильма происходит в гостинице «Гнездо фазана», которой управляет мистер Сапогов. В ленте участвуют знакомые персонажи — Инженер, Полковник Жилин, Татьяна Восьмиглазова — но в новых ролях.

«Обожаю наблюдать за вашим творчеством. Люблю детективы в стиле Агаты Кристи и Шерлока Холмса. Хочется увидеть еще что-то подобное. Браво. Посмотрела с огромным удовольствием».

«Костюмы, декорации — очень здорово передает время. Шикарное качество для ютуб-проекта, не многие так заморачиваются в хорошем смысле слова».

«Что-то новое и интересное в обложки старых детективов. Очень понравилось. Замечательно видеть такую многогранность одной личности. Спасибо всем, кто над этим работал!».

Кадр из видео «Внутри Лапенко или убийство в „Гнезде фазана“»

В комментариях согласились, что это уже не уровень YouTube, а настоящее кино.

«Сколько историй впихнуто в сорок семь минут... Сколько сюжетных поворотов. Это лучшее, что я смотрел в уходящем году. Антон на высоте!».

«Этот эпизод переносит в детство, когда в канун Нового года по телевизору показывали советские фильмы. Спасибо за вновь пережитые почти волшебные эмоции) У меня чуть ли не впервые новогоднее настроение образовалось)) Выпуск прекрасен. Очень интересные спецэффекты! Юмор и персонажи в новых ролях просто топ».

«Это лучшее, что я смотрел в последнее время! Это уже не уровень ютуба. Это что-то гораздо большее! Моя оценка — 142 катамаранова из 10» .

Выпуск снимали в Санкт-Петербурге. Неизвестно, будет ли у истории продолжение. Пока что поклонники ждут четвертый сезон сериала «Внутри Лапенко».