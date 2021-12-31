Сериалы, которые отлично заходят при похмелье

Домохозяйка внезапно обнаруживает у себя талант к стендапу, джентльмен-грабитель планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца: «Рамблер» собрал сериалы на любой вкус, под которые можно расслабиться в праздники.

Фото: Кадр из сериала "Тед Лассо" Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Эйфория»

Видео дня

Скандальная драма о поколении, которое выросло в интернете. По сюжету 17-летняя Ру, которая провела все лето в реабилитационной клинике после передозировки, возвращается к своим одноклассникам (и старым привычкам).

«Патрик Мелроуз»

Бенедикт Камбербэтч в роли плейбоя, аристократа и алкоголика, который жутко несчастен и живет в своей отдельной реальности, в которой ему приходится выживать день ото дня. Однако все меняется после смерти деспотичного отца главного героя. Теперь Патрику предстоит научиться жить заново.

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям. В 2021 году спортивная комедия получила четыре премии «Эмми».

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Удивительная миссис Мейзел»

События разворачиваются в Нью-Йорке 1958-го и рассказывают о примерной домохозяйке, которая внезапно обнаруживает у себя талант… к стендапу. Проект стал трижды лауреатом «Золотого глобуса» (в том числе как лучший сериал)! Кстати, пилотный эпизод шоу стал одним из самых успешных в истории Amazon Video.

Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"

«Ты»

Это история о сталкере-психопате Джо (его сыграл звезда оригинальной «Сплетницы» Пенн Бэджли), у которого влюбленность в избранниц граничит с опасной одержимостью. Парень готов тихо и методично устранять любые препятствия на пути к сердцу девушек, даже если эти препятствия – люди.

Кадр из сериала "Ты"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Люпен»

История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.